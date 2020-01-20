В Невельске почтили память рыбаков, погибших 55 лет назад в Беринговом море

В январе 1965 года в сильный шторм попали рыболовные траулеры «Севск», «Себеж», «Нахичевань» Невельского управления тралового флота и судно «Бокситогорск» из Приморского края.

В Беринговом море температура воздуха опустилась ниже 20 градусов, порывы ветра достигали 35 метров в секунду, высота волн поднялась до нескольких метров.

Утром, когда шторм лов утих, с днища перевернутого траулера «Бокситогорск» спасли старшего мастера добычи Анатолия Охрименко.

Он сообщил, что всю ночь рыбаки сражались с сильнейшим обледенением. Несмотря на все усилия, судно потеряло управление и перевернулось. Такой же трагичной стала судьба еще трех судов.

В течение нескольких недель велись поиски потерпевших бедствие, но в море удалось обнаружить лишь некоторые вещи моряков. Кораблекрушение унесло жизни более 120 человек.

Председатель профсоюза работников рыбной промышленности Сахалинской области Леонид Чура – один из очевидцев тех трагических событий.

Тогда он работал третьим механиком на судне «Шкипер», шедшим вместе с «Нахичеванью».

– С погодой творилось нечто ужасное. Мороз, снег и сильнейшие волны… И так мы шли всю ночь. Капитан нам прямо сказал по рации: «Хотите жить – идите на палубу, скалывайте лед».

Мы все работали там. Люди падали, замерзали, но боролись до последнего. К утру мы вышли из шторма и услышали, что несколько судов не отвечают.

Так мы потеряли своих товарищей, – поделился воспоминаниям Леонид Чура. – Потом я еще больше 20 лет проработал на море, но таких штормов не встречал.

Отдать дань памяти участникам погибшей промысловой экспедиции пришли десятки сахалинцев – родственники рыбаков, представители органов власти, общественники, курсанты мореходного училища, жители Невельска.

Траурная церемония состоялась в районном Доме культуры имени Невельского.

– От имени губернатора и правительства Сахалинской области хочу передать слова сочувствия и скорби родным и близким погибших в море. 55 лет назад люди просто выполняли свою работу и не подозревали, что встретят такую мощь стихии.

Работники рыбной отрасли – одной из важнейших для нашего островного региона – заслуживают глубокого уважения за свой нелегкий труд.

Мы обязаны сделать все возможное, чтобы такие трагедии никогда не повторялись, и мы не теряли человеческие жизни, – сказал первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков.

Из Дома культуры церемония переместилась в сквер памяти погибших рыбаков. Здесь состоялся крестный ход, возложение венков и заупокойная лития.

Представители власти и жители возложили венки и цветы к мемориалу, сообщает пресс-служба регионального правительства.