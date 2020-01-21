Между доходом и расходом. C пресс-конференции губернатора Сахалинской области В. И. Лимаренко

В ближайшие несколько лет Сахалинская область намерена добиться лучшего в Дальневосточном федеральном округе соотношения между реальными доходами населения и его расходами.

На прошедшей 20 января большой пресс-конференции об этом сообщил журналистам глава региона Валерий Лимаренко.

— Могу сказать, что мы поставили задачу стать вторыми после Москвы, — уточнил губернатор.

— Это очень амбициозная задача, просто невероятно амбициозная.

Скажу откровенно, некоторые даже не предполагали, что эту задачу можно решать и с какого конца начинать заниматься этой проблемой…

Минимум по максимуму

Государственное регулирование соотношения доходов и расходов населения — проблема отнюдь не сегодняшнего дня.

В России этим озаботились задолго до пресс-конференции — примерно в начале XIX века. А в середине XX-го госрегулирование в нашей стране достигло своего относительного совершенства.

Во всяком случае, в дореформенные времена соотношение доходов и расходов рядовых сахалинцев вполне устраивало.

Хотя островные цены и были немного выше, чем в центральной России (Дальний Восток относился к т.н. III ценовому поясу), эту разницу с лихвой компенсировали щедрые северные надбавки.

Рыночные реформы практически свели на нет практику государственного регулирования зарплат и цен. Решение проблемы было отдано на откуп работодателям и торговле.

Результаты подобного «регулирования» большого оптимизма не вызывают. Сегодня сахалинские цены на продукты питания практически равны, а по многим позициям даже выше московских (сказывается географическая обособленность региона и весьма затратная логистика), не дешевые на острове и услуги ЖКХ.

Не спасает ситуации даже высокая средняя заработная плата островитян — около 84 тысячи рублей. Столь любимая статистикой магия средних цифр может ввести в заблуждение кого угодно, но только не бюджетников или пенсионеров.

Не удивительно, что рост доходов населения — одна из главных проблем, которые предстоит решать правительству Сахалинской области.

По словам губернатора, эта работа практически уже началась. И первым шагом стало увеличение минимальной заработной платы.

— Ранее у нас было соответствующее соглашение, но с 1 января 2018 года оно было прекращено. А между тем, уровень минимальной зарплаты — это один из важных показателей благосостояния населения, — отметил глава региона.

— Мы предлагаем установить на 2020 год минимальную зарплату в размере 12,4 тысячи рублей. Это на 10 процентов больше, чем в прошлом году и на 2,2 процента выше, чем в среднем по России.

Для нашей области минимальная зарплата составит, соответственно, в Южно-Сахалинске более 26 тысяч рублей, в Ногликах и Охе — более 32 и на Курилах — свыше 34 тысяч.

Дабы поднять уровень сахалинской «минималки», правительству пришлось вспомнить прежнюю практику коллективных договоров и соглашений с отраслевыми профсоюзами и конкретными работодателями.

В частности, достигнута договоренность с Федерацией независимых профсоюзов России о том, что правительство Сахалинской области рассмотрит возможности повышения минимальной зарплаты конкретно по каждой из отраслей.

И в этом есть свой резон. Например, нефтегазовая отрасль способна платить более весомую минимальную зарплату, чем сфера ЖКХ. А раз так, то почему бы работникам отрасли не получать свой минимум по максимуму?

Сегодня проблема минимальных зарплат уже решена в строительной отрасли и ЖКХ. В планах областной власти — поработать с предприятиями сферы потребительского рынка, сельского хозяйства и рыбопромышленного комплекса.

За эффективную регулировку зарплат островитяне только спасибо скажут.

Цены и KPI

Еще одно важное направление в деле регулирования доходов и расходов — это обеспечение максимальной доступности потребительского рынка.

По мнению губернатора, для этого необходимо активно проводить ярмарочную торговлю и развивать конкуренцию на рынке крупных торговых сетей.

А кроме того, постоянно увеличивать объемы продаж по приемлемым ценам — через социально-ориентированные магазины. Торговая наценка на продовольственные товары в них не превышает 15 процентов.

По приблизительным подсчетам, через такие торговые точки местное население сможет приобретать до четверти объемов необходимой ему продукции.

— Следует также повсеместно расширять торговлю товарами местных сельхозпроизводителей, — считает глава региона.

— Министру земельных и имущественных отношений уже дана команда по контролю земель, которые можно отдать в надежные руки и использовать для ведения сельского хозяйства.

Наличие свободных земель — реальная возможность для уже состоявшихся аграрных хозяйств заметно увеличить свое производство.

Это значит, что сахалинская сельхозпродукция имеет все шансы не только полностью удовлетворить потребности жителей региона, но и занять определенные экспортные позиции на внешнем рынке.

Серьезная задача сегодня поставлена перед областным министерством сельского хозяйства и торговли — сделать так, чтобы все, что выращивается в регионе или завозится с материка, было максимально дешевым.

Кстати, ставшие модными среди современных управленцев KPI (ключевые показатели эффективности) заточены таким образом, чтобы оценка труда работников вышеозначенного министерства в немалой степени зависела и от уровня потребительских цен.

То есть чем меньше жалоб от сахалинцев на дороговизну сельхозпродукции, тем выше KPI. Такой вот любопытный стимул.

Жалоб наверняка будет меньше еще и потому, что региональное правительство планирует в ближайшие два года ввести в области до 200 тысяч электронных социальных карт.

Они дадут возможность пожилым сахалинцам при покупке продовольственных товаров или лекарств получить скидку до 10 процентов. А кроме того, посещать спортивные залы, кинотеатры, бывать на концертах.

Впервые проект «Сахалинское долголетие» заработал в 2019 году и был рассчитан на сахалинцев старшего поколения — от 65 лет и старше. А вот теперь для получения социальной карты достаточно, чтобы твой возраст достиг 55 лет.

— Мы собираемся оказывать адресную поддержку всем, кто в этом нуждается, — отметил Валерий Лимаренко.

Бедность в процентах

В том, что усилия областного правительства сегодня направлены на повышение уровня благосостояния населения Сахалина и Курильских островов, сомневаться не приходится.

На пресс-конференции, например, прозвучали такие цифры: в 2019 году уровень бедности в регионе сократился более чем в два раза — до 4,3 процента. Таким образом, свое материальное положение улучшили не менее 25 тысяч сахалинцев.

— Наша задача на этот год — снизить уровень бедности на островах до 3,5 процента, — сообщил губернатор.

Финансовые возможности у региона есть. В 2020 году на меры социальной защиты в областном бюджете предусмотрены целых 30 млрд рублей. Это позволит защитить не менее 180 тысяч жителей области.

С тех пор как прежде однородное общество начало расслаиваться на богатых и бедных, появилось немало форм социальной поддержки.

Сегодня на Сахалине, например, особенно популярен социальный контракт.

Это когда граждане с низкими доходами в случае тяжелой жизненной ситуации имеют возможность получить финансовую помощь от государства.

Сумма выплат — от пяти до двадцати тысяч рублей в месяц на протяжении года. Выплата может быть и единовременной — 240 тысяч рублей.

Впрочем, суммы социального контракта представляются не столь уж и значительными перед мерами социальной поддержки, озвученными главой области.

Так, при рождении первого ребенка сахалинская семья получит единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей.

Это не считая 466 тысяч рублей федеральной поддержки — так называемого «материнского капитала».

А при рождении второго ребенка семья получит из регионального бюджета 250 тысяч рублей, что на 50 тысяч больше, чем раньше.

— Финансовую помощь мы будем оказывать всем мамам, независимо от их возраста. Уверен, такая поддержка поможет семьям решить многие насущные проблемы, — отметил Валерий Лимаренко.

Что касается семей с детьми от полутора до трех лет, то и здесь регион готов поддержать материально. Если дети не посещают детский сад, родителям ежемесячно выплачивается около 14,5 тысяч рублей.

Не оставлены без господдержки и люди пожилого возраста. В 2019 году минимальный размер пенсии в регионе (для неработающих сахалинцев) был повышен до 15 тысяч рублей, установлены также ежемесячные доплаты по тысяче рублей.

А для тех, кто отработал на Сахалине от 35 до 40 лет, была введена ежеквартальная выплата — три тысячи рублей.

Словом, на Сахалине власть региона малоимущих без помощи не оставляет.

P.S. Одним лишь разговором о социальной поддержке малоимущих и успешной борьбе с бедностью встреча сахалинского губернатора с журналистами не ограничилась.

За неполные два часа глава региона успел рассказать об инвестиционных проектах и авиакомпании «Аврора», планах по создании кластеров и строительстве жилья, региональной медицине и наборе в вузы на бюджетные места… А также ответить на вопросы представителей СМИ.

Завершилась же пресс-конференция награждением журналистов благодарственными письмами губернатора в честь профессионального праздника – Дня российской печати.

Сергей ЧЕВГУН.