Новая цифровая платформа для бизнеса заработает в Сахалинской области в марте

Сервис объединит в себе систему обратной связи с островными предпринимателями.

Опрос пользователей будет проходить по всем 46 показателям национального инвестрейтинга, который ежегодно составляет федеральное агентство стратегических инициатив.

Данный рейтинг оценивает работу региональной власти по созданию благоприятных условий для бизнеса в регионе и определяет лучшие практики по стране.

Ранее показатели объединяли по 4 группам, и оценка по ним не давала полной картины происходящего. Теперь процессы сахалинских предпринимателей будут детализированы.

Например, пользователи сервиса смогут оценить эффективность процедур по подключению производственных объектов к электрическим сетям, скорость постановки земельных участков на кадастровый учет, регистрации предприятий и прав собственности.

– Мы ставим задачу быть лучшим в конкурентном смысле регионом России для привлечения инвестиций, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

– И хотим, чтобы по всем критериям превосходили лучшие на данный момент российские практики. Для этого изобрели «счетчик»: все пользователи сервиса стопроцентно смогут давать обратную связь, сколько времени фактически заняла у них та или иная процедура.

Будут запрашиваться контактные данные предпринимателей для мониторинга отработки их вопросов.

Такой подход, по мнению заместителя председателя правительства Сахалинской области Антона Зайцева, даст объективную оценку качеству предоставляемых в регионе услуг, и поможет отслеживать скорость и полноту взаимодействия госструктур с бизнесом.

Он также отметил эффективность электронного сервиса Бизнес.Сахалин.онлайн. В настоящее время в системе зарегистрировались свыше 350 субъектов предпринимательства.

Около 30 из них – в течение последнего месяца. Пользователи направили более 110 обращений. Из них 91 решено, 20 находятся на контроле, по 2 вопросам идет работа и ещё не наступил срок дачи ответа.

В перспективе у Бизнес.Сахалин.онлайн появится мобильное приложение, в котором будет единая система обращений, календарь деловых мероприятий, бизнес-чаты, сообщает пресс-служба регионального правительства.