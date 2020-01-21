Сахалинский писатель Константин Гапоненко внес весомый вклад в островное краеведение

Минул год, как не стало известного сахалинского педагога, историка, писателя и краеведа Константина Ерофеевича Гапоненко.

Всем, кто имел счастье много лет общаться с этим замечательным человеком, трудно свыкнуться с тяжелой утратой.

Сердечность, открытость, доброта, живой интерес ко всему происходящему и, главным образом, – к людям были сутью этой яркой личности, истинного интеллигента.

Константин Ерофеевич, достойно воспитавший сотни выпускников сельской школы, не был ментором в педагогике.

Написав около двух десятков документальных книг краеведческого характера, он не заболел манией величия и даже не подал заявление с просьбой принять его в Союз писателей России.

Пока не наступила слепота, он истово работал в архивах, библиотеках, встречался с героями будущих книг, много писал.

Очерки, посвященные землякам, в его исполнении всегда были с историческим контекстом. Ведь время во многом определяет судьбы людей, их поступки, характеры, жизненные ориентиры.

Обладая богатейшей памятью, энциклопедическими познаниями и аналитическим умом, Константин Ерофеевич продолжал работать над рукописями и тогда, когда перестал видеть.

Диктовал родным и близким главы будущих книг, шлифовал тексты при чтении вслух, дополнял очерки новыми деталями или исключал, как ему казалось, лишнее.

Каждый его день был расписан по часам. До последнего Константин Ерофеевич старался не терять физической формы. Ему хотелось жить, работать и успеть как можно больше.

Педагога, историка и гражданина крайне тревожило, что у школьников утрачивается интерес к отечественной истории, и это в разгар информационных войн!

Гапоненко считал, что нужно так развернуть дело патриотического воспитания, чтобы тяга к родной истории, интерес к ней стали потребностью души.

Эту работу он предлагал начать с познания истории своих собственных семей, написания родословных.

Ведь подросткам совсем нелишне знать, откуда на Сахалин и Курилы прибыли их предки, какое участие они принимали в важнейших исторических событиях страны.

Кто из них участвовал в боях, кто трудился в тылу, кто в послевоенное время восстанавливал страну, обустраивал область на островах.

Свой вклад в «проект» внес и Константин Ерофеевич, написав книгу «Откуда мы родом». (Жаль, ему было не суждено подержать в руках свое творение, вскоре вышедшее из печати).

Гапоненко долго подбирал эпиграф к новой книге. Однажды ему вспомнилось знакомое с детства стихотворение украинского поэта-фронтовика Платона Воронько. Четверостишие из него оказалось стопроцентным попаданием в искомый образ:

Мы спросили журавля:

«Где прекраснее земля?».

Отвечал он, пролетая:

«Лучше нет родного края!»

В издании «Откуда мы родом» девять очерков о наших земляках. Кто прочтет их, тот узнает, как лейтенант Татаринов стал рыбаком и какая она, сахалинская земля Желанникова.

А еще – что значит «жить по-русски» и как переселенцы, ставшие островитянами, строили свою жизнь в глуши лесов пихтовых и на семи ветрах.

Прелестный очерк «Солнышко» перенесет читателя в атмосферу сельской школы 1980-х, где директором работал автор книги.

Он поведал о том, как неожиданно в восьмилетке появилась незаурядная личность – жена прибывшего на службу лейтенанта.

Обладательница красных дипломов педучилища имени К. Ушинского и филфака областного московского пединститута имени Н. Крупской, Майя Борисовна прошла курсы старших пионерских вожатых при ЦК ВЛКСМ и стажировку в «Артеке».

За несколько месяцев работы в сельской островной школе (затем мужа перевели на новое место службы) она словно солнцем осветила учебные будни детей и взрослых, наполнила их незабываемыми яркими делами и событиями.

Книга «Откуда мы родом» интересна авторскими размышлениями, обращением к событиям Великой Отечественной войны, послевоенного и нашего времени.

Писатель анализирует, что мы приобрели, а что потеряли за годы перестройки, какие нравственные ценности, к сожалению, сегодня девальвировались в нашем обществе.

Это и книга-предостережение от верхоглядства, и книга-наказ – любить и беречь большую и малую Родину, сохранять историческую и свою родовую память.

Константин Ерофеевич Гапоненко – замечательный рассказчик и собеседник. Его книги передают не только мысли и образы, но и интонации, живую, не лишенную юмора речь автора. Он и сегодня говорит с нами. О самом главном.

Людмила Степанец.

P. S.

24 января в 15.00 в областной универсальной научной библиотеке состоится вечер памяти почетного жителя Сахалинской области Константина Ерофеевича Гапоненко.