Вице-премьер Японии извинился за слова о «едином народе» своей страны

Вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо принес официальные извинения за свое высказывание о том, что в Японии на протяжении столетий живет только один народ, который говорит на одном языке и имеет одну непрерывную династию императоров.

Как сообщают национальные телеканалы, эти слова были восприняты как попытка дискриминации айнов, хотя в прошлом году они были в законодательном порядке признаны «коренным населением» страны.

Накануне в ходе выступления в городе Ногата на юго-западном острове Кюсю вице-премьер заявил об уникальном положении Японии в мире.

«Это единственная страна, – сказал он, – где на протяжении двух тысячелетий говорят на одном языке, где проживает один единый народ с единой династией императоров».

Слова Асо вызвали недоумение, а в правительстве, передает телеканал Ти-би-эс, пришли к выводу, что высказывание вице-премьера противоречит официальной позиции парламента и кабинета министров в отношении статуса народа айнов.

«У меня нет ни малейшего намерения отрицать мнение правительства по этому вопросу, – заявил на пресс-конференции в Токио Таро Асо.

– Если мои слова вызвали недопонимание, я с извинениями беру их назад».

В прошлом году парламент Японии с подачи правительства принял закон о помощи айнам, которые в документе впервые характеризуются как «коренная народность» страны.

Документ предполагает создание фонда для сохранения и развития культуры этих аборигенов японского севера путем выделения грантов.

Несколько тысяч лет назад айны населяли северо-восток и север нынешней Японии, а также Камчатку, Сахалин, Курилы.

Продвигавшиеся с юго-запада предки нынешних японцев вели кровавые затяжные войны с этим народом.

В результате к XVII веку айны были в значительной мере истреблены и ассимилированы, а их остатки были вытеснены на самый северный японский остров Хоккайдо.

Многие айны стали скрывать свое происхождение, опасаясь дискриминации.

В настоящее время в стране насчитывается не более 25 тыс. человек, которые открыто признают себя представителями этой народности, пытаются сохранять язык и обычаи.

(ТАСС).