Житель Быкова предстанет перед судом за убийство друга

Долинским городским прокурором после утверждения обвинительного заключения в суд направлено уголовное дело по обвинению жителя п. Быков Долинского района в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Органом предварительного расследования установлено, что вечером 22 сентября 2019 года подсудимый праздновал с друзьями свой день рождения на площадке для отдыха у «Быковских порогов».

В ходе распития спиртных напитков подсудимый начал снимать цепь с ограждения площадки для отдыха, а его знакомые пытались препятствовать этому. Завязалась драка.

После чего подсудимый отправился домой, взял ружье и с расстоянии пяти метров прицельным выстрелом патроном 12 калибра попал в голову друга. От полученных телесных повреждений тот скончался.

Уголовное дело направлено в Долинский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.