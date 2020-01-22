Настройте синюю подсветку на вашем гаджете

Ученые из Манчестерского университета установили, что излучающие синий свет во время работы в темное время суток смартфоны и планшеты не влияют негативным образом на качество сна.

Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на исследование, опубликованное в британском научном журнале Current Biology.

Согласно проведенному эксперименту, именно теплые тона света (в частности, желтый), которые предусмотрены в настройках гаджетов в качестве опции ночного режима, способствуют бодрствованию организма, в то время как синий успокаивает.

«Дневной свет, который преимущественно белый или желтый, оказывает воздействие на наш организм, делая нас более бодрыми. С наступлением сумерек свет становится все более тусклым, достигая голубого или синего спектра излучения.

Поэтому, если вы хотите снизить воздействие света на ваш организм в период сна, мы рекомендуем по возможности настроить синюю подсветку на вашем гаджете», – сказал руководитель исследования Тим Браун.

(ТАСС).