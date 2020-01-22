Сахалинские поисковики выпустили новую книгу

Книга в выдержках из воспоминаний и документов рассказывает о Южно-Сахалинской наступательной операции и боевом пути 165-го ордена Красной Звезды стрелкового полка, действовавшего на главном направлении наступления 56-го стрелкового корпуса, а также о его командире подполковнике Нигмате Курманове.

Автор книги, руководитель архивно-мемориального отдела Сахалинского регионального отделения Поискового движения России Николай Дегтерёв, на протяжении многих лет собирает документы, работает в архивах, ведет переписку с родственниками участников освобождения южного Сахалина.

Факты, изложенные в книге, основаны на документальных свидетельствах. Например, в ней можно найти документы о подвиге Антона Буюклы, несколько меняющие официальную версию этого события.

В книге описан боевой путь разведотряда под командованием майора Даниила Трегубенко, который обходил по западным сопкам (г. Зигзаги) укрепленные позиции японцев и вышел в районе н. п. Нибу (п. Топольный) в тыл врага.

Часть этого пути сахалинские поисковики исследовали в мае 2018 года, тогда удалось найти японские позиции и следы скоротечного боя.

Также читатель найдет описание штурма укрепленного форта, полицейского поста Хандаса (с. Рощино), который был взят с большими потерями в течение 11 – 12 августа 1945 года.

В книге описаны бои различных подразделений полка за речку Проклятая (Гильзовка), в которых погибло очень много солдат, а в один из дней счет шел не по количеству убитых, а в процентном отношении по подразделениям, настолько большие были потери.

В завершающем книгу рассказе о взятии сопки Обзорной приведен отрывок из письма командира 79-й стрелковой дивизии генерал-майора И. Батурова командиру 165-го стрелкового полка Н. Курманову, который, наоборот, опровергает сказанное в официальных документах, в частности в журнале боевых действий 179-го стрелкового полка.

Речь идет о том, что якобы в ходе боев 16.08.1945 года 2-й батальон 179-го стрелкового полка соединился с подразделениями 165-го стрелкового полка на сопке с вышкой (г. Обзорная).

Это в свое время категорически отвергал командир 165-го стрелкового полка подполковник Н. Курманов, и это подтверждается теперь упомянутым выше письмом И. Батурова.

Сахалинские поисковики прошли предполагаемый маршрут 2-го батальона 179-го стрелкового полка и не обнаружили ни осколков, ни стреляных гильз как с нашей стороны, так и с японской.

На презентации, сообщила пресс-служба регионального отделения Поискового движения России, автор книги рассказал о том, как пришел в поисковое движение, о том, с каким трудом приходится расшифровывать документальные свидетельства тех лет, и о фактах, не вошедших в издание.

С теплотой было сказано о родственниках командира 165-го стрелкового полка Н. Курманова, предоставивших большой семейный документальный и фотоархив, насчитывающий более 500 листов, ранее считавшийся утраченным.

Сахалинский историк-краевед Игорь Самарин высоко оценил книгу, отметив, что, только проверив на местности документальные свидетельства о ходе боевых действий, можно подтвердить или опровергнуть сведения, указанные в них.

И поисковики с этим успешно справляются. В частности, был упомянут памятник, установленный якобы на месте гибели Героя Советского Союза А. Буюклы, в районе пересечения железнодорожного полотна и р. Гильзовка.

Там в радиусе десятков метров нет не то что остатков японского дзота, амбразуру которого закрыл своим телом Антон Буюклы. Поисковики не нашли там даже ни одной стреляной гильзы.

Между тем с большой долей вероятности дзот Буюклы был найден активистами в нескольких сотнях метров западнее железной дороги в 2017 году.

– Это вторая книга, которая появилась на свет в этом году благодаря нашей работе в полях, лесах и архивах.

Первая, книга памяти «Вечный полет», вышла раньше. Всего же за пять лет выпущены четыре издания. В будущем планируем издать сборник, посвященный жителям Смирныховского района – участникам Великой Отечественной войны.

В электронном виде у нас уже все готово, – отметил руководитель регионального отделения Поискового движения России Артем Бандура.

Виктор ПРОХОРОВ.