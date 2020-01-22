В Корсаковском районе спасают рыбаков-любителей

Сегодня в 12.00 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в районе м.

Свободный в заливе Мордвинова произошел отрыв льда. В результате отрезанными от берега оказались около трехсот рыбаков.

К месту происшествия выдвинулись сотрудники МЧС России — 18 человек и 14 единиц техники, в том числе 6 автомобилей, 4 лодки, 3 снегохода, 1 судно на воздушной подушке «Хивус»).

В готовности к взлету находится вертолет Ми-8 МЧС России, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Добавлено в 17.10 22.01.2020

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По состоянию на 17.00 эвакуировано со льда 230 человек, на льдине остаются около 30 человек.

Как уже сообщалось, сегодня в 12.00 в МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в районе м. Свободный в заливе Мордвинова произошел отрыв льда.

В результате отрезанными от берега оказались около трехсот рыбаков.

В спасательной операции участвуют сотрудники МЧС России в количестве 18 человек и 14 единиц техники (6 автомобилей, 4 лодки, 3 снегохода, 1 судно на воздушной подушке «Хивус»), сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области.