В Сахалинской области планируют реализовать 10 масштабных инвестиционных проектов за 5 лет

Это позволит создать на островах более 4 тысяч высокотехнологичных рабочих мест, привлечь в регион миллиарды иностранных инвестиций.

Об этом стало известно на совещании в правительстве Сахалинской области под председательством губернатора Валерия Лимаренко.

Сформированная в регионе новая инвестиционная программа должна обеспечить скачок во всех сферах экономики.

– Реализация масштабных проектов обеспечит рост валового регионального продукта на 6-7 процентов в год, повысит экспортный потенциал области, привлечет приток инвестиций, как российских, так и зарубежных, – отметил глава региона.

– Все это, в конечном итоге, служит одной цели – сделать жизнь на Сахалине и Курилах более комфортной, улучшить благосостояние жителей.

Как рассказал заместитель председателя областного правительства Антон Зайцев, инвестиционная программа сегодня объединяет 10 проектов. Реализация нескольких из них уже началась.

Совместно с компанией «Сахалин Энерджи» создается нефтегазовый индустриальный парк. Окончание работ первой очереди запланировано на 2021 год, второй очереди – на 2024-ый.

Сегодня там ведется строительство контейнерной площадки для перевалки приходящих грузов и отправки его на объекты.

Индустриальный парк на юге Сахалина станет крупным центром по обслуживанию всех нефтегазовых компаний, экспортером услуг в этой высокотехнологичной отрасли. Здесь будет создано около тысячи новых рабочих мест.

Уже началась реализация проекта по созданию медицинского кластера, благодаря которому на острова планируется привлечь специалистов ведущих клиник России и Азии.

Медицинский кластер объединяет множество направлений – от диагностики, лечения сердечно-сосудистых заболеваний, ранней онкологической помощи до развития реабилитации, санаторного направления.

В Корсаковском районе будут создавать индустриальный парк для строительной отрасли. Здесь планируется наладить первое в России производство модульного домостроения.

Это позволит возводить жилье и социальные объекты быстрее и круглогодично, снизить затраты на строительные работы, создать библиотеку типовых проектов.

В центральной части острова, в Тымовском районе, рассматривается возможность строительства индустриального парка лесопереработки.

Из сахалинской древесины будут изготавливать CLT-панели – качественный, прочный, дышащий строительный материал. При этом отходы производства – это экологичное топливо.

Панели можно будет использовать в домостроении и продавать на экспорт.

Снизить цены на местную сельскохозяйственную продукцию позволит реализация проекта по созданию агропромышленного парка с оптово-распределительным центром.

Там будут обустроены торговые площади, современные хранилища, где можно единовременно разместить 15 тысяч тонн продукции.

Сегодня во многом именно из-за отсутствия хранилищ наблюдается сезонное повышение цен на овощи.

Большое внимание уделяется повышению транспортной доступности островов.В авиационный хаб должен превратиться южно-сахалинский аэропорт.

После завершения строительства нового аэровокзала пассажиропоток увеличится в несколько раз.

Кроме того, в воздушной гавани появится взлетно-посадочная полоса, способная принимать все типы авиатранспорта.

Губернатору удалось добиться федерального финансирования для этого объекта – на строительство новой ВПП из российского бюджета будет направлено 13 миллиардов рублей.

На юге Сахалина планируют создать логистический хаб Северного морского пути – кратчайшего пути между европейской частью России и Дальним Востоком.

В рамках этого проекта грузопоток, который проходит через островной регион, должен увеличиться до 10 миллионов тонн в год.

Появятся складские комплексы, контейнерный терминал, будет создано 1400 рабочих мест.

С этой инициативой тесно связан проект рыбной биржи – единого логистического центра, где разместятся мощности по приемке, обработке и хранению биологических ресурсов.

Системы жилищно-коммунального хозяйства на островах призваны развивать проекты, которые будут осуществляться совместно с концерном «Росэнергоатом» и другими крупными компаниями.

В частности, планируется модернизировать системы жизнеобеспечения, строить газовые котельные.

Еще один проект подразумевает создание инновационного технопарка Sakh-Link. Этот научно-исследовательский центр будет стимулировать технологическое и цифровое развитие региона.

Новую инвестиционную программу развития Сахалинской области Валерий Лимаренко 10 февраля представит в министерстве финансов России, сообщает пресс-служба регионального правительства.