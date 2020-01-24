63-летний житель г. Южно-Сахалинска привлечён к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии экстремизму по части 1 статьи 20.3 и статье 20.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Дела об административном правонарушении были возбуждены прокуратурой г. Южно-Сахалинска по материалам Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области в отношении уроженца Северокавказского региона.

Гражданин в открытом доступе сети интернет разместил материалы с изображением нацистской символики (пропагандистско-агитационный плакат фашисткой Германии «Кавказ будет свободным», издательства 1943 года) и другие материалы, носящие ярко выраженный враждебный характер, которые содержали негативную оценку деятельности российских военнослужащих, российской власти и России как государства.

В случае повторного совершения аналогичных действий лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по статье 282 Уголовного Кодекса РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.