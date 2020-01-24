В Сахалинской области не выявлено случаев заболеваний коронавирусной инфекцией

Об этом сегодня сообщили в региональном министерстве здравоохранения и областном управлении Роспотребнадзора.

На островах организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой.

Приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– В островном регионе не зафиксированы случаев заболеваемости коронавирусом 2019-nCoV.

Медики работают в стандартном режиме. Однако мы отработали алгоритм действий при подозрении на новую коронавирусную инфекцию: обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий, определен алгоритм лабораторной диагностики, – отметила главный внештатный детский инфекционист регионального министерства здравоохранения Оксана Солонина

В целях предотвращения инфицирования сахалинцам советуют отказаться от поездок в КНР и другие страны, где были зарегистрированы случаи заболевания.

Островитянам, которые уже оказались в восточноазиатских странах, советуют воздержаться от посещения зоопарков, городских рынков, не покупать продукты птицеводства, животноводства и морепродукты, употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду.

Обязательно мыть руки после прогулок и перед едой. Использовать средства защиты органов дыхания.

В случае плохого самочувствия, незамедлительно обращаться за медицинской помощью и не допускать самолечения.