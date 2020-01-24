В заливе Мордвинова выходить на лёд крайне опасно

24 -26 января в заливе Мордвинова (на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный, Корсаковский район) Охотского моря располагается прибрежный дрейфующий лед.

При любых погодных условиях выходить на лёд крайне опасно, сообщает пресс-служба Главного управления

МЧС России по Сахалинской области со ссылкой науправление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких.

Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области http://65.mchs.gov.ru/.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.