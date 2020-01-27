Гидрологи предупреждают сахалинцев об опасности

По информации Сахалинского управления Росгидромета, у побережья залива Мордвинова (от села Лесное до мыса Свободный) располагается дрейфующий лед.

Смораживания в припай не произошло. Под воздействием даже слабого отжимного ветра или приливно-отливных колебаний уровня моря, а также под влиянием проникающих волн зыби, он будет разрушен и вынесен в открытое море.

28 января выходить на лёд крайне опасно.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области призывает не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску, сообщает пресс-служба ведомства.