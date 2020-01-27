Прокуратура отклонила треть запланированных контролирующими ведомствами проверок

В ходе рассмотрения проектов ежегодных планов проведения плановых проверок субъектов предпринимательской деятельности на 2020 год органами областными прокуратуры рассмотрено 1 946 проверок.

И отклонено 647 проверочных мероприятий в отношении предпринимателей, что составило 33 проц. от общего числа поступивших проверок.

Больше половины причин отказа связаны с нарушением сроков проведения проверок в отношении малых и микропредприятий.

Прокурорами по фактам выявленных нарушений в отношении руководителей контролирующих органов приняты меры прокурорского реагирования, должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.