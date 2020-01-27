Путешествие по зимнему саду с гидом-ботаником превратится в увлекательное приключение

В этом году образовался клуб друзей сахалинского филиала ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук. В него записались более 250 посетителей.

Примечательно, что даже зимой не замирает жизнь на 40 гектарах особо охраняемой территории федерального значения.

Только в декабре здесь на экскурсиях побывали 150 человек. На мастер-классах они, как водилось в старину на русских промыслах, из природного материала делали кормушки для птиц и развешивали их на деревьях.

Готовили новогодние композиции из еловых веточек, чтобы сберечь ели от порубок, учились искусству фотосъемки растений.

На экскурсиях изучали и кормили белок и зимующих птиц – бюльбюлей, снегирей, кедровок.

Ботанический сад – по сути, уникальная мультифункциональная площадка.

Это и коллекция из 2,5 тыс. живых растений, и своего рода научный центр интродукции и акклиматизации новых для островного региона видов флоры, и своеобразный лекторий по распространению ботанических, экологических и природоохранных знаний.

Место замечательное и для туристических слетов, и для круглогодичных образовательных экскурсий.

Сюда приезжают школьники из Южно-Сахалинска, Невельского, Холмского и Корсаковского районов. Они посещают сад с классами, детскими клубами и родителями.

Недавно у ботанического сада появился современный теплый уютный офис с камином.

– Такой подарок сделал нам наш головной институт, – рассказал заместитель руководителя отдела биоколлекции Роман Шатров.

– Так что мастер-классы у нас проводятся и в беседке на свежем воздухе, и у камина, где потрескивают дрова. Взрослые и дети получают такой заряд позитива, какой ни в одном доме творчества или кабинете не получишь.

Семьи приходят к нам с термосами и вкусняшками к чаю. После экскурсий по саду им в удовольствие посидеть у живого огня. Это время настоящего семейного единения.

Конечно же, учреждение во многом бы выиграло, если бы располагало еще и оранжереей для тропических экзотов.

При переезде из помещений СКБ САМИ работникам ботанического сада пришлось немало теплолюбивых редких растений отправить контейнерами в головной сад-институт во Владивосток.

Часть коллекции принял санаторий «Синегорские минеральные воды».

Некоторые виды растений на передержку взяли частные лица и работники учреждения, в том числе редкие экземпляры не зимующих на Сахалине хризантем необычной формы и окраски.

С обустройством оранжереи (вопрос с ее отоплением не проблема – рядом нитка газопровода) в нее бы вернулась часть коллекции тропических растений.

Безусловно, это расширило бы демонстрационные возможности ботанического сада и привлекло больше посетителей.

В феврале на комитете по экологии областной думы депутаты намереваются обсудить перспективы развития сахалинского филиала ботанического сада-института ДВО РАН.

Разумеется, нельзя урезать в площадях этот объект общенационального достояния. С годами город расширит границы, и сад окажется желанным оазисом в его центре.

Однако уже сегодня ясно: только наука в лице ДВО РАН не сможет развивать уникальную территорию ботанического сада.

Если городские и областные власти заинтересованы в этом государственном учреждении, они тоже могли бы помочь ему в развитии. К примеру, в строительстве и передаче в аренду той же оранжереи.

Роман Шатров рассказывает, что для любящих ботанику островитян сад стал местом притяжения. Они приходят сюда и буквально заряжают своей любознательностью и энергией сотрудников учреждения.

Недалеко то время, когда здесь, образуя белый тоннель, зацветут яблоневые аллеи, и земля будет белоснежной от лепестков. Сюда на фотосессии устремятся еще и фотографы – любители и профессионалы.

Особой красотой привлекут их и рододендроны, и белые «крылья» камчатского лизихитона, заселившего болотистые уголки ландшафта.

Кстати, ботаники всего мира «охотятся» за семенами этого растения.

Лизихитоны как экзоты выращивают в европейских ботанических садах. А в дикой природе Сахалина великое множество белокрыльника.

– У нас и самая большая в России коллекция жимолости, – сообщил Шатров.

Для групп из 5 – 6 человек экскурсии организуются в любой день недели. Экскурсии по пятницам в 16.00 проводит кандидат биологических наук Виктор Шейко.

В зимнее время группы должны быть организованными. Записаться в них можно по тел. 8-962-417-97-26 или 8-902-573-71-63.

У сотрудников ботанического сада можно также получить информацию и консультации по посадкам деревьев, кустарников и цветочных культур.

Людмила Степанец.