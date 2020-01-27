Сахалинские полицейские задержали серийного грабителя, охотившегося на автолюбительниц

В конце декабря в дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу начали поступать заявления от автолюбительниц.

Все девушки описывали одинаковые обстоятельства, совершенного в отношении них противоправного деяния.

Происшествия происходили в темное время суток. Девушки, садясь в свой автомобиль, оставляли дамские сумочки или другое ценное имущество на пассажирском сидении, а сами в этот момент запускали двигатель и прогревали машину.

В этот момент неизвестный открывал боковую дверь, открыто похищал ценное имущество и скрывался в ближайших дворах.

Для оперативного сопровождения из областного центра к коллегам из портового города прибыли сотрудники Управления уголовного розыска УМВД.

Осмотрев места происшествий и опросив очевидцев, полицейские пришли к выводу, что к грабежам причастно одно и то же лицо. Вскоре это версия подтвердилась.

Оперативники установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 36-летний, ранее неоднократно судимый, в том числе и за имущественные преступления местный житель.

Установлено, что подозреваемый намеренно высматривал автоледи, рассчитывая на легкую кражу. Также он загодя выбирал пути отхода, благодаря чему успевал быстро скрыться.

Похищенное имущество он сдавал в ломбарды, а вырученные денежные средства тратил по своему усмотрению.

В настоящий момент сотрудникам полиции известно не менее чем о пяти грабежах, совершенных подозреваемым. Предварительный ущерб оценивается более чем в 75 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждён ряд уголовных дел по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж, то есть открытое хищение имущества.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.