В заливе Мордвинова опять пришлось спасать рыболовов-любителей

26 января на ледовых полях в заливе Мордвинова у мыса Свободный на юге Сахалина в результате отлива и отжимного ветра образовалась трещина шириной около 10 метров.

Она пролегла в 20 метрах от берега. Отрезанными от «материка» оказались около 600 рыболовов-любителей.

На место происшествия прибыли 18 сотрудников МЧС. Они световыми, звуковыми сигналами, сигнальными ракетами и дымовыми шашками указывали маршрут выхода со льда.

С помощью лодок, снегоходов и судна на воздушной подушке «Хивус» эвакуировали 217 человек. Остальные рыболовы ранее выбрались на берег самостоятельно.

Медицинская помощь никому не понадобилась. Температура воздуха была около 8 градусов мороза.

Спасательная операция завершилась в 18.35.

Леонид КАРПЫЛЕВ.