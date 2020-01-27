Здание сельской школы в Чехове продолжает разрушаться

В Общероссийский народный фронт обратились жители села Чехов, они беспокоятся за безопасность своих детей, которые учатся в аварийном здании местной школы.

Активисты ОНФ выезжали в Чехов, чтобы разобраться в ситуации на месте.

И вот что выяснили. Несколько лет назад с сопки сошел сель, подточив фундамент здания школы, построенной более полувека назад.

Одно ее крыло закрыто, там находятся кабинеты труда, спортзал, аварийные выходы.

Внутри и снаружи здания проходят глубокие трещины, некоторые из них сквозные, крыша школы протекает, подвальные помещения затоплены.

– В последние годы прошло несколько небольших землетрясений, которые усугубили разрушение фундамента, – говорит и. о. директора школы Татьяна Батищева.

– Мы стали замечать, что с наружной стороны здания трещины стали увеличиваться. После этого родители забили тревогу. Они написали письмо в администрацию области.

Созданная комиссия министерства образования обследовала спортивный зал, кабинет «Технология» и сделала вывод о том, что эти два помещения находятся в аварийном состоянии. Была у нас и министр образования Наталья Мурашова.

Позже приезжали депутаты областной думы и на собрании рассказали о своем предложении провести ремонт по укреплению стен в двух кабинетах и туалетных комнатах.

А спортзал и кабинет «Технология» закрыть и занятия там не проводить.

Поэтому с начала учебного года помещения были перекрыты, физкультуру в хорошую погоду стали проводить на улице или же в клубе «Мужество», а для урока технологии выделили другой кабинет.

Но по техническим причинам проводить там занятия невозможно.

По словам Батищевой, депутат областной думы Игорь Осипенко рассказал педагогам о том, что, вероятно, в селе Чехов будет построена новая типовая школа на 300 мест.

Пока же составлена смета на работы по укреплению стен старого здания. Как только начнется лето, ремонт будет проведен.

Как заявила координатор центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Елена Зайцева, общественная организация обратится в министерство образования для получения окончательного решения по СОШ села Чехов.

ОНФ держит ситуацию на контроле, сообщили в пресс-службе.