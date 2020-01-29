536 рыбаков-любителей сняты с оторвавшейся льдины в заливе Мордвинова

Во вторник в 16.40 (сах) оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что в заливе Мордвинова в 2 км от берега образовалась трещина.
В результате отрезанными от берега оказались около шестисот рыбаков.
Вопреки здравому смыслу и предупреждениям спасателей, которые были доведены через SMS-сообщения и средства массовой информации, что выход на лед крайне опасен, несколько сотен человек решили испытать судьбу и вышли на ненадежный лед.
В 23.20 (сах) всех рыбаков-любителей кому требовалась эвакуация, спасатели доставили на берег.
Медицинская помощь никому из спасённых не потребовалась.
В спасательной операции были задействованы 15 человек, 3 лодки и 1 судно на воздушной подушке «Хивус-10», сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.
По информации Сахалинского управления Росгидромета, у побережья залива Мордвинова (от села Лесное до мыса Свободный) располагается дрейфующий лед.
Смораживания в припай не произошло. Под воздействием даже слабого отжимного ветра или приливно-отливных колебаний уровня моря, а также под влиянием проникающих волн зыби, он будет разрушен и вынесен в открытое море.
30 января выходить на лёд крайне опасно.