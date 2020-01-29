На Сахалине увеличили размер единовременных выплат ветеранам

Участники Великой Отечественной войны получат вместо 50 — 75 тысяч рублей.
Также вырос и размер выплат для «Жителей блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников фашизма, участников трудового фронта – с 25 до 50 тысяч рублей и для детей войны – с 5 до 10 тысяч рублей.
Эти деньги будут добавлены к федеральной выплате, размер которой также будет увеличен, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Льгота предоставляется в беззаявительном порядке. Деньги поступят на расчетные счета островитян в апреле.
Всего получателями выплат станут более 20 тысяч сахалинцев и курильчан.
На эти цели из областного бюджета выделено около 250 миллионов рублей.