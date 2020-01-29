Ничего личного: почему перепись не интересуется персональными данными

Во время подготовки к переписи населения, по мере ее приближения к дате проведения, возникает масса вопросов у жителей Сахалинской области по поводу конфиденциальности переписной информации.

Отвечаем — Всероссийская перепись населения абсолютно конфиденциальна, и ей не нужны сведения о конкретных людях.

Переписные листы Всероссийской переписи населения, которая на основной части страны пройдет в октябре нынешнего года, а в труднодоступных районах начнется уже в апреле, будут полностью анонимны.

Статистики работают с цифрами, чтобы на их основе выявить существующие тенденции, а главным принципом переписи населения является самоопределение.

Иначе говоря, статистики верят людям на слово, ведь все данные заносятся в переписные листы со слов респондентов, и никаких документов, подтверждающих сведения, не требуется.

«Мы работаем с подробной, но деперсонифицированной информацией: в анкетах Всероссийской переписи населения нет вопросов об имени человека и о размере его доходов.

Пользователи портала «Госуслуги» и переписчики будут заносить в электронные переписные листы только обезличенную информацию», — отметила руководитель Сахалинстата Ирина Лемзекова.

Также результаты переписи населения не будут передаваться ни в налоговую службу, ни в Пенсионный фонд, ни в любые другие ведомства. За всю историю отечественной статистики не было ни одного случая утечки информации.

После публикации итогов Всероссийской переписи населения заполненные респондентами переписные листы подлежат уничтожению.

Благодаря будущей переписи жители страны смогут не только узнать точные цифры численности населения и национального состава, но и увидеть социально-экономические процессы, происходящие в их регионах, городах и селах, сообщает пресс-служба Сахалинстата.