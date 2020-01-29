Новейшее оборудование для диагностики рака поступило в Сахалинскую область

Для проведения сложных гистологических исследований областной онкодиспансер получил роботизированную автоматическую систему.

Она позволяет на высоком качественном уровне анализировать биоматериалы и в кратчайшие сроки ставить пациентам диагнозы, чтобы приступить к лечению.

Новейшее оборудование – это целый комплекс аппаратов: от станции вырезки, системы обработки тканевых образцовдо сканирующего микроскопа, всего 25 единиц.

– Оно позволяет ускорить процесс гистологического исследования, максимально исключив ручной способ проведения анализа, – рассказала заведующая отделением общей патологии Юлия Ким.

– Если раньше для проведения всех необходимых действий требовалось 5-7 рабочих дней, теперь – 3-4.

Свою работу роботизированный комплекс выполняет не только быстрее, но и лучше.

– Высокое качество изготовления микропрепаратов позволяет повысить не только скорость, но и точность постановки диагноза, – уверена врач Наталья Бердникова.

В числе поступившего на борьбу с онкологией оборудования есть и сканирующий микроскоп. Аппарат позволяет получить цифровое изображение в высоком разрешении и архивировать результаты исследования.

– Благодаря цифровой обработке данных можно детально рассмотреть исследуемый материал, – говорит Юлия Ким, – а также при необходимости оперативно передать оцифрованное изображение специалистам ведущих медцентров страны, в том числе для получения второго мнения.

На приобретение роботизированной системы для проведения гистологических исследований было выделено свыше 76 миллионов рублей за счет федерального и областного бюджетов, сообщает пресс-служба регионального правительства.