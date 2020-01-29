Около 45 тысяч пациентов смогут получить помощь в медицинском кластере на Сахалине

Развитие получат самые востребованные направления медицинской науки – онкология, сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, офтальмология.

Не выезжая с острова, сахалинцы смогут пройти углубленную диагностику всех систем организма и процедуру экстракорпорального оплодотворения.

Такая информация прозвучала на совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Валерий Лимаренко.

Реализация проекта по созданию Тихоокеанского медицинского кластера началась в ноябре прошлого года.

Подписано Соглашение о передаче шестиэтажного здания в Южно-Сахалинске, которое строительная компания «Сфера» возводит рядом с консультативно-диагностическим центром. Здесь разместятся офисы ведущих российских и зарубежных клиник.

Как рассказал министр здравоохранения региона Владимир Ющук, сейчас проводятся переговоры с будущими резидентами медкластера.

Свою заинтересованность выразили Республика Корея, Китай, Израиль. Также планируется подписать соглашение с цифровой медицинской лабораторией, которая организует работу по международным медицинским стандартам.

Элементом кластера также станет сам консультативно-диагностический центр. В нынешнем корпусе КДЦ проведен капитальный ремонт, приобретено новейшее оборудование. В этом году сотрудники пройдут профессиональное обучение в Корее и в Кремлевской больнице в Москве.

Рядом с первым корпусом вырастет еще один – семиэтажный. Уже развернулись строительно-монтажные работы на площадке на улице Леонова.

Здесь планируется разместить дневной стационар и инновационное медицинское оборудование, чтобы расширить возможности диагностики.

– Более 5 тысяч сахалинцев и курильчан ежегодно выезжают за медицинской помощью за пределы области. Мы хотим, чтобы люди лечились дома и получали помощь по всем направлениям.

Для этого и создается медицинский кластер, привлекаются средства федерального бюджета, российские и зарубежные инвестиции, – отметил Валерий Лимаренко.

– Задачи по развитию медкластера отвечают и показателям, которые установлены в национальных проектах. Речь идет об увеличении продолжительности жизни островитян до 78 лет и больше, снижении смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Кроме того, это позволит развивать медицинский туризм, привлекать на Сахалин гостей из других регионов и стран АТР.

Медицинский кластер будет объединять и другие современные учреждения здравоохранения.

На базе перинатального центра планируется усилить два направления – генетическое и ЭКО. При этом Сахалин будет иметь преимущество в стоимости этой процедуры среди других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Также на Сахалине планируется построить центр ядерной медицины, который выведет лечение рака на самый высокий уровень. Подобных центров пока нет на Дальнем Востоке.

Сегодня идет обоснование инвестиций по еще двум масштабным объектам. Детский госпиталь позволит оказывать маленьким пациентам весь спектр медицинских услуг – стационарная помощь, полная углубленная диагностика, реабилитация.

А с появлением лечебно-диагностического комплекса областной больницы появится возможность развивать новые направления медицины – к примеру, нейрохирургию, хирургию органов грудной клетки.

Еще одно перспективное направление в рамках медицинского кластера – реабилитация.

Планируется создать бальнеологический комплекс, провести реконструкцию санатория «Синегорские минеральные воды», развивать природные источники в Даги, сообщает пресс-служба регионального правительства.