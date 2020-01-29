Сахалин может стать точкой разворота Северного морского пути

Реализацию масштабных инвестиционных проектов в транспортной и строительной отраслях обсудили в правительстве Сахалинской области на большом совещании под руководством губернатора Валерия Лимаренко.

Северный морской путь – это кратчайший маршрут между Европой и Азией, и, в том числе, между центральной Россией и Дальним Востоком.

Южный путь через Суэцкий канал в несколько на несколько тысяч километров длиннее.

– В 2019 году по Северному морскому пути перевезли 20 миллионов тонн грузов. Ожидается, что к 2025 году этот показатель вырастет в пять раз.

Мы хотим, чтобы Сахалин стал площадкой для перегрузки этих контейнеров. Сейчас они проходят через Шанхай, а это значительно дороже.

Чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимуществами островных портов, необходимо их модернизировать, – рассказал заместитель председателя регионального правительства Антон Зайцев.

В Корсакове планируется провести работы по дноуглублению, продлить морской причал. В морской гавани должны появиться складские контейнеры класса «А» площадью 160 тысяч квадратных метров, холодильные мощности для хранения морепродуктов.

Появление крупного логистического центра обеспечит значительный прирост экспорта – до 3 миллиардов рублей ежегодно.

В другие дальневосточные регионы и страны Азиатско-Тихоокеанского региона планируется поставлять морские биоресурсы, агропромышленную продукцию.

Большим экспортным потенциалом обладает строительная сфера. В рамках еще одного инвестиционного проекта совместно с группой компаний «ПиК» планируется запустить домостроительный комбинат на юге Сахалина.

Сейчас рассматриваются земельные участки в Березняках, а также в районе Дачного и Первой пади в Корсаковском районе.

На заводе будет возможность выпускать около 300 тысяч квадратных метров модулей, из которых можно быстро и круглогодично возводить жилые дома и социальные объекты в разных районах островной области.

Кроме того, готовые домокомплекты можно будет поставлять за рубеж. Свою заинтересованность в проекте выражают Республика Корея, Китай, Филиппины, а также Дальний Восток и Арктика.

Производства подобного формата в России нет, ближайший конкурент – Toyota Housing в Японии.

На севере Сахалина в рамках инвестиционного проекта по глубокой переработке леса планируется развивать деревянное домостроение.

Здесь собираются наладить производство CLT-панелей – качественного, прочного и экологически чистого материала.

Сегодня в Тымовском районе подбирают участки, подходящие для размещения подобного производства. Учитывается близость к железной дороге и автомобильным трассам, наличие электрических мощностей.

– Инвестиционный потенциал Сахалинской области – это сотни миллиардов рублей.

Перспективы дает не только нефтегазовый комплекс, но и строительство, лесное хозяйство, рыбная промышленность, транспорт и логистика, медицина, высокие технологии.

Мы должны стать лидерами по качеству жизни и эффективности экономики на Дальнем Востоке, – отметил Валерий Лимаренко.

Губернатор поставил перед сахалинским правительством задачу – обеспечить прирост валового регионального продукта не менее чем на 5 процентов в год.

Достичь таких показателей во многом позволит реализация 10 масштабных инвестиционных проектов, охватывающих сырьевые и несырьевые отрасли экономики, сообщате пресс-служба регионального правительства.