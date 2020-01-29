Сахалинец снял несуществующую квартиру в Корсакове

39-летний мужчина разместил объявление на одном из сайтов островного региона о поиске съемной квартиры в портовом городе.

Через некоторое время по одному из мессенджеров с ним связался неизвестный гражданин. Он предложил выгодную сделку — за 13-тысячный аванс жилище в центре города.

После перевода указанной суммы на на банковский счет арендодатель отправил такси с, якобы, ключами от сдаваемой в аренду квартиры.

Вот только когда гражданин пришел по указанному адресу, открыть дверь не смог — ключи не подошли.

Мужчина снова попытался связаться с «продавцом», но его мобильный телефон был отключён, а объявление на сайте удалено.

По части 2 статьи 159 Уголовного розыска Российской Федерации (мошенничество) возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.