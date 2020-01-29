Сахалинские поисковики выяснили обстоятельства летных происшествий, произошедших в 1950-х годах

Благодаря работе с Центральным архивом министерства обороны поисковикам удалось установить данные, касающиеся самолетов МиГ-15/17. Как уже сообщалось, их фрагменты были обнаружены на территории области.

Один из них находится на северной стороне горы Московской в Южно-Сахалинске. Здесь за санаторием «Аралия» в разное время горожане находили фрагменты авиационного алюминия. Некоторые оставляли на них свои автографы.

Судьба летчика была неизвестна, как и обстоятельства происшествия. На месте падения остались хвостовая часть реактивного МиГ-17, фрагменты шасси и силовые элементы плоскости крыла, детали авиационных пушек.

В 40 метрах неглубокая воронка от удара о землю. Разорванные гильзы из боекомплекта пушек Н-37 и НР-23.

Долгое время был известен только номер реактивного двигателя, но этого было недостаточно для установления истины. Активисты периодически возвращались на место падения и искали заводские номера.

Осенью 2018 года во время практических работ с участниками слета «Наследники Победы» юные поисковики обнаружили смятый фрагмент обшивки, на котором виднелись три цифры – 315.

Не хватало еще одной цифры спереди. Через год, спустя 10 лет после начала работ с этим самолетом, во время нового слета «Наследники Победы» обнаружен фрагмент щитка шасси, на котором уже был полный заводской номер самолета – 5315.

Благодаря ему и удалось установить обстоятельства происшествия.

В журнале учета летных происшествий 29-й истребительной авиационной дивизии значится: «23.11.1955 г. в 16.33 произошла авария самолета МиГ-17, № 1265315, бортовой № 19, принадлежавшего 2-й авиационной эскадрилье 307-го истребительного авиационного полка.

Старший летчик Мазалов выполнял полет по перехвату в составе звена. Из-за ухудшения метеоусловий самолеты с задания были возвращены.

При получении команды идти на запасной аэродром старший лейтенант Мазалов заметил, что загорелась сигнальная лампочка, и принял решение на катапультирование. Самолет взорвался и сгорел, летчик невредим».

Старший лейтенант Мазалов Нариман Гаврилович родился 10.07.1928 года в с. Горшечное Курской области.

В 1951 году окончил Качинское высшее авиационное училище летчиков. 307-й истребительный авиационный полк дислоцировался в п. Хомутово.

Как сообщила пресс-служба регионального отделения Поискового движения России, о втором самолете было известно, что его фрагменты находятся в районе р. Старая Утка Холмского района.

С 2013 по 2015 год было совершено несколько полевых выездов, но ничего найти не удавалось. Летом 2015 года благодаря джиперу из Холмска Владимиру Карепину в болотистой местности обнаружили первые фрагменты, а в зарослях бамбука нашли фрагмент стабилизатора МиГа с заводским номером 2712, фрагмент обшивки с бортовым номером 05.

На берегу реки откопали из песка двигатель ВК-1. Разброс обломков был очень большой, между местом удара о землю и двигателем более 200 метров.

Было видно, что самолет упал с большой высоты. Понадобилось почти 5 лет, чтобы установить обстоятельства этого летного происшествия.

По архивным документам установлено: «23.10.1957 года в 264-м истребительном авиационном полку 159-й истребительной авиационной дивизии произошла авария самолета МиГ-15бис № 1262712.

Авария произошла при выполнении группового полета вследствие потери пространственной ориентировки в момент пристраивания к ведущему при полете против солнца.

При выполнении атаки в паре летчик Трегубов на высоте 8000 метров потерял пространственную ориентировку, катапультировался с высоты 4000 метров и благополучно приземлился в 10 км юго-восточнее станции Чистоводное.

Через 2,5 часа по распадку реки Чистоводная прибыл на железнодорожную станцию Чистоводное и позвонил военному коменданту железной дороги в Южно-Сахалинск».

«Самолет упал в районе железнодорожной станции Чистоводное. Обнаружить его, несмотря на принятые меры к розыску, не удалось, т. к. примерный район падения представляет из себя гористую, сильно пересеченную, малонаселенную местность».

Считалось, что при ударе о землю самолет взорвался и полностью разрушился. Самолет упал от приземлившегося летчика примерно в 5 километрах на юг.

Старший лейтенант Трегубов Дмитрий Дементьевич родился в 1930 году.

В 1954 году окончил Ворошиловградское военное авиационное училище.

– Работа в рамках проектов «Вечный полет» и «Небо Родины» продолжается. Межсезонье – лучшее время для работы в архивах.

За неполный месяц нам удалось установить обстоятельства нескольких летных происшествий, произошедших на юге острова с 1946 по 1958 год, в армейской и морской авиации.

Уточнили места гибели военных летчиков, а также информацию об аварийных самолетах, – рассказал руководитель Сахалинского регионального отделения Поискового движения России Артем Бандура.

Николай ПРОХОРОВ.