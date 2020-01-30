Холмский городской суд признал незаконной отставку депутата горсобрания Латашенко

В ноябре депутаты округа холмского городского собрания отправили в отставку своего коллегу Светлану Латашенко.

Они посчитали, что ликвидация партии «За женщин России», по спискам которой она была избрана в горсобрание, является основанием для снятия депутатских полномочий.

Подробно об этой истории шла речь в статье «Импичмент местного масштаба», опубликованной в «Советском Сахалине» 20 ноября 2019 года.

На днях Холмский городской суд признал это решение горсобрания незаконным, нарушившим права как Латашенко, так и жителей единого избирательного Холмского городского округа, интересы которых депутат представляет.

Суд обязал собрание после вступления в законную силу судебного решения устранить допущенные нарушения и восстановить Светлану Латашенко в полномочиях депутата собрания.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА.