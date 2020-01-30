В 2019 году количество радиоэлектронных средств операторов «большой четверки» увеличилось

В прошедшем году в России операторы «большой четверки» сохранили высокие темпы развития сетей мобильной связи.

Согласно данным подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службы, количество радиоэлектронных средств (РЭС) операторов «большой четверки» с начала года возросло на 13 проц., составив на 1 января 2020 года 794 670 единиц.

Наибольшую динамику роста сетей связи демонстрировал ООО «Т2Мобайл», число РЭС которого с начала года увеличилось на 23 проц., составив на 1 января 176 009. Далее идет ПАО «ВымпелКом» (+16 проц., до 174 419 РЭС).

Вместе с тем при меньшей динамике роста наибольшее количество РЭС остается у ПАО «МегаФон» (+8 проц., 248 674 РЭС) и ПАО «МТС» (+9 проц., 195 568 РЭС).

Увеличение группировки РЭС у основных операторов мобильной связи произошло преимущественно за счет роста числа РЭС стандарта LTE (+33 проц. с начала года).

На начало января у операторов «большой четверки» действовало более 327 тыс. РЭС этого стандарта.

При этом наибольшее количество РЭС стандарта LTE эксплуатировалось в 4-х субъектах РФ: Москве (38 182 РЭС), Московской области (29 539 РЭС), Санкт-Петербурге (16 506 РЭС) и Краснодарском крае (16 495 РЭС), сообщает пресс-служба Роскомнадзора.