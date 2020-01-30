В первые классы южно-сахалинских школ записались 1840 человек

В Южно-Сахалинске продолжается запись детей в первые классы. Сейчас проходит первый этап приемной кампании: детей зачисляют в школы по территориальному принципу.

Горожанам, зарегистрированным на закрепленной за образовательным учреждением территории, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест.

Всего в 2020/2021 учебном году в Южно-Сахалинске сформировано 87 первых классов для более чем 2400 юных горожан.

На данный момент зачислены 1840 человек, вакансий — 605. При необходимости перед началом учебного года количество мест и классов в школах может быть увеличено.

Информацию о наличии вакантных мест можно получить на официальных сайтах и информационных стендах образовательных учреждений.

Также сводная информация размещается на портале образовательных услуг Сахалинской области (https://detsad.admsakhalin.ru/) в разделе «Образовательные организации».

Уже сейчас закончили плановый набор в первые классы в школах №6, №19, №23, №26, №30 и Кадетской, а также в гимназиях №1, №2 и №3.

Отметим, что прием заявлений проводится в два этапа. Первый продлится до 30 июня 2020 года.

Далее с 1 июля на вакантные места в первых классах начнется запись детей, которые не проживают на закрепленных за школами территориях. Завершится второй этап приемной кампании с началом учебного года.

При отсутствии вакансий для решения вопроса об устройстве ребенка в 1 класс необходимо обращаться в департамент образования (кабинет №14, по вторникам и четвергам с 14.00 до 17.00).

Перечень документов, необходимых для подачи заявления, а также пошаговая инструкция размещены на сайте департамента образования в разделе «Зачисление в школу» (http://obrazovanie.yuzhno-sakh.ru/?div=60&id=537).

Уточнить за какой школой закреплен определенный адрес горожане могут с помощью специального сервиса на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1309).

Также в департаменте образования по вопросам приема на обучение работает телефон горячей линии: 312-687 (добавочный 3).

Звонки принимаются по вторникам и четвергам с 14:00 до 17:00, сообщает пресс-служба администрации города Южно-Сахалинска.