Возобновлено вертолетное сообщение с северными Курилами

На остров Парамушир с Камчатки продолжила выполнять полеты авиакомпания «Витязь-Аэро». Соответствующий договор заключили представители районной администрации и перевозчика.

Регулярные рейсы между Парамуширом и Камчаткой выполняются по пятницам.

Урегулирован вопрос тарифов – на 2020 год продлен договор о субсидировании пассажирских перевозок. Согласно ему, стоимость билета для пассажиров в сравнении с прошлым годом не изменилась.

Кроме этого курильчане, желающие добраться до Камчатки или наоборот – с полуострова на Парамушир, могут воспользоваться услугами морского транспорта.

Рейсы выполняет грузопассажирское судно «Василий Завойко», которое пришло на смену «Гипанису», отправленное на плановый ремонт.

Рейсы выполняются каждый вторник из Петропавловска–Камчатского до Северо-Курильска. Время пути – 20 часов.

Рейсы в обратном направлении будут совершаться по средам. Узнать справочную информацию о движении теплохода можно на сайте северо-курильской администрации: sevkur.admsakhalin.ru, сообщает пресс-служба регионального правительства.