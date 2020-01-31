МЧС предупреждает — в заливе Мордвинова продолжает дрейфовать лёд

По информации Сахалинского управления Росгидромета, у побережья залива Мордвинова (от села Лесное до мыса Свободный) располагается дрейфующий лед.

Смораживания в припай не произошло. Под воздействием даже слабого отжимного ветра или приливно-отливных колебаний уровня моря, а также под влиянием проникающих волн зыби, он будет разрушен и вынесен в открытое море. 1 февраля выходить на лёд крайне опасно.

Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области http://65.mchs.gov.ru/, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области.