Два в одном

С 31 января начало работу министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области

Присоединение областного минсельхоза к минторгу призвано обеспечить региональный рынок качественной продукцией, добиться стабилизации цен на Сахалине и Курилах.

Возглавила ведомство руководитель бывшего министерства торговли и продовольствия Инна Павленко, которая прошла путь от специалиста до министра.

Ключевые задачи министерства – развитие розничной сети эконом-формата, обеспечение сахалинцев и курильчан местными качественными продуктами, повышение конкуренции, расширение ассортимента товаров и услуг.

Большое внимание уделяется развитию сельского хозяйства, поддержке крупных предприятий агропромышленного комплекса и островных фермеров, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Губернатор Валерий Лимаренко подчеркнул, что во всех районах Сахалина и Курил у людей должна быть возможность купить качественную, свежую, вкусную продукцию по доступным ценам, – отметила Инна Павленко.

– В нашем регионе используются разные форматы торговли. Передо мной как министром стоит задача, чтобы все жители островного региона были довольны как качеством и ассортиментом продукции, так и ее стоимостью.

В Сахалинской области решение этих вопросов уже запущено. Во всех районах работают более 120 социальных магазинов, где торговая наценка не превышает 15 процентов.

Это в два раза ниже средней по региону. Развивается также фирменная торговля продукцией местных производителей – сеть насчитывает около 400 точек.

В регионе сегодня работают 186 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

За 2019 год более чем на 10 процентов выросли объемы производства диетических и обогащенных микронутриентами хлебобулочных изделий, мясных полуфабрикатов, сыров, сливочного масла, охлажденного мяса.

Ассортимент местной продукции пополнился товарами, которые раньше на островах не производились. На полках магазинов появились мороженое, сыр моцарелла, низколактозные молоко и сливки.

Ирина НОВИКОВА.