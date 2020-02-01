Превышения эпидпорога в Сахалинской области нет, но в аптеках уже дефицит медицинских масок

Ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Сахалинской области расценивается, как неэпидемическая.

На 31 января превышение эпидпорога не отмечено ни в одной из возрастных групп, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Случаев инфицирования островитян коронавирусом 2019-nCoV также не зарегистрировано.

Тем не менее, на территории области усилены меры безопасности для предотвращения возможного распространения заболевания.

Продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий. Разработан четкий алгоритм действий медиков при подозрении у пациента симптомов коронавируса.

Лечебные учреждения обеспечены достаточным количеством медикаментов, а также средствами индивидуальной защиты.

Медицинские работники нацелены на обеспечение сбора эпидемиологического анамнеза с уточнением факта пребывания за границей у всех больных с признаками респираторных симптомов и повышенной температурой тела.

Исследование материала от больных в случае подозрения на инфицирование новым коронавирусом проводится на базе вирусологической лаборатории в г. Новосибирске.

На фоне новостей о стремительном распространении нового типа коронавируса в Китае в аптеках Сахалина вырос спрос на средства индивидуальной защиты.

В некоторых аптеках медицинских масок в продаже уже нет. Между тем, о дефиците средств индивидуальной защиты на острове говорить рано.

Достаточное количество медицинских изделий имеется в государственной аптечной сети. Кроме того, на будущей неделе в область поступит новая партия масок – 40 тысяч штук.

При этом, роста продажи противовирусных препаратов в аптеках не отмечается, он остался сопоставим с аналогичным периодом прошлых лет.

Областной минздрав напоминает сахалинцам о необходимости соблюдения основных правил гигиены и рекомендует в случае проявления любого респираторно-вирусного заболевания обращаться за медицинской помощью.