Проценты нашей безопасности

Областное управление внутренних дел подвело итоги своей работы в 2019 году

Хорошая новость: количество преступлений, совершенных в прошлом году в Сахалинской области, сократилось по сравнению с 2018 годом на 5,2 процента.

Меньше стало краж, грабежей, разбоев и прочих уголовно наказуемых деяний. Словом, криминогенная обстановка в регионе под контролем.

Об этом журналистам сообщил на пресс-конференции начальник УМВД России по Сахалинской области полковник полиции Арсен Исагулов.

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Пресс-конференция началась с доклада начальника управления об итогах служебной деятельности сахалинской полиции за минувший год.

Судя по озвученным цифрам, защита жизни и здоровья граждан от преступных посягательств по-прежнему остается одной из главных задач, стоящих перед органами правопорядка.

Особенно радует снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений.

Так, на 18 процентов меньше, чем в позапрошлом году, в регионе произошло убийств, на 2,4 процента снизилось количество преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью.

И совсем уже оптимистично выглядят данные по изнасилованиям: прежний годовой показатель снижен на 72,7 процента.

По статистике, 33,2 процента всех преступлений в России совершаются лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности.

Но это в среднем: есть регионы, где рецидив доходит до 46 процентов, а есть места на карте Родины, где уровень повторных преступлений не поднимается выше 8 – 9 процентов.

В Сахалинской области показатель рецидива не выше общероссийского, хотя соответствующий контингент в наличии здесь тоже имеется.

В 2019 году под контролем сотрудников полиции находились 1422 освобожденных из мест лишения свободы и 1809 граждан из числа условно осужденных.

И это не считая почти 800 сахалинцев отнюдь не примерного поведения — хронических алкоголиков, семейных дебоширов и наркоманов.

Тем не менее, в 2018 году рецидив в регионе снизился: на 6,7 процента — среди ранее судимых граждан, и на 8,6 процента — среди условно осужденных. Улучшился и ряд других показателей.

Например, на 13,4 процента меньше было зарегистрировано преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и на 31,9 процента — наркотического.

Присмирели и местные дебоширы: количество преступлений, совершенных на почве семейно-бытовых отношений, снизилось на 16,5 процента.

Особенно преуспели в борьбе с преступностью, в том числе и бытовой, отделы министерства внутренних дел (ОМВД) России по Холмскому, Смирныховскому и Южно-Курильскому городским округам. Именно эти ОМВД озвучил в ходе пресс-конференции полковник А. Исагулов.

Среди 18 отделов есть не только передовики, но и аутсайдеры правоохранительного дела, однако докладчик их называть не стал. Да оно и правильно: если равняться, так на лучших.

Отдельной благодарностью была отмечена работа участковых уполномоченных.

За 2019 год ими рассмотрено более 60 тысяч обращений граждан и осуществлено более 1 200 оперативно-профилактических мероприятий.

Каждое пятоепреступление раскрыто и каждое восьмое — выявлено именно участковыми.

Это способствовало стабилизации оперативной обстановки в городах и поселках области и на 16,5 процента сократило число преступлений, совершаемых на бытовой почве.

Другое дело, что у регионального УМВД есть сложности с укомплектованием штата сотрудников.

Общий недокомплект здесь составляет 13 процентов — при рабочем недокомплекте в 2 – 4 процента. Однако вряд ли это можно назвать поводом для пессимизма.

— Личного состава вполне достаточно, чтобы выполнять ту работу, которую мы проводим, — считает Арсен Исагулов.

Тем более что полиция всегда готова принять к себе на работу молодых людей до 35 лет, со средним и высшим образованием, отслуживших в армии и желающих стать сотрудниками правоохранительных органов. А за звездочками на погонах, как говорится, дело не станет.

Рюмка преткновения

В качестве одного из примеров успешной совместной работы полиции и региональных властей в отчетном году Арсен Исагулов назвал такой факт: нелегальная продажа алкоголя на территории Сахалинской области по сравнению с другими регионами находится на самом низком уровне.

Тем не менее, в результате проведенных мероприятий в 2019 году сотрудниками полиции изъято из незаконного оборота около 10 000 декалитров алкогольной продукции, продажа которой велась без соответствующих лицензий.

Что же касается непосредственно культуры пития, то сотрудниками полиции за год зарегистрированы 3303 факта распития алкогольной продукции в общественных местах и 2159 появлений граждан в состоянии опьянения. Виновные наказаны штрафами.

Вместе с тем, по мнению начальника УМВД, есть некоторые обстоятельства, которые во многом снижают эффективность борьбы с бытовым пьянством.

Например, это продажа и доставка алкоголя через интернет, или торговля алкоголем в рюмочных. Подобный бизнес ловко использует прорехи в законодательстве и оборачивает несовершенство закона в свою пользу.

Так, может быть, областным законодателям стоит обратить на это внимание и стать инициаторами разработки и принятия соответствующих решений?..

Если бытовые пьяницы отделываются незначительными штрафами, то для виновных в незаконном обороте наркотиков предусмотрено более суровое наказание.

В частности, за приобретение, хранение, перевозку и прочие противоправные действия в особо крупном размере ныне действующим законодательством определен реальный срок — от 8 до 15 лет лишения свободы.

Впрочем, распространителей пагубного зелья это не останавливает: наркокурьеры прилетают (или приплывают) в Сахалинскую область с пугающим постоянством.

Так что сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области есть чем заняться в любое время года.

В 2019 году на Сахалине органы правопорядка раскрыли 875 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в их числе 42 было совершено в составе групп по предварительному сговору.

Сотрудниками полиции перекрыты восемь крупных каналов поставки в регион наркотических средств, изъято более 80 килограмм запрещенных к обороту веществ.

Наиболее значимым преступлением, раскрытым сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков, стала организация канала поставок наркотических средств межрегиональным преступным сообществом.

Синтетические наркотики переправлялись из Московской, Курской и Орловской областей и распространялись не только в Сахалинской области, но и на территориях Камчатского и Красноярского краёв и Республики Саха (Якутия).

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более 10 кг наркотиков, в отношении 5 членов сообщество возбуждено уголовное дело.

Еще немного цифр

Одними из самых сложных для изобличения виновных являются преступления экономической направленности.

И здесь надо отдать должное оперативным сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области.

Из 289 экономических преступлений, выявленных в 2019 году, почти 80 процентов раскрыто в результате оперативно-розыскной деятельности сотрудников полиции.

В частности, раскрыто 28 преступлений в бюджетной сфере. В их числе нарушения законодательства при освоении бюджетных средств, а также в ходе реализации муниципального заказа.

Сотрудниками полиции выявлено также 68 преступлений коррупционной направленности, следствие по которым обязательно.

Отдельным вопросом прозвучала на пресс-конференции проблема борьбы с телефонным мошенничеством.

Выяснилось, что в минувшем году выявлено более 800 подобных преступлений, с банковских карт сахалинцев было снято 35 миллионов рублей. Пришлось принимать необходимые меры.

В ноябре 2019 года было создано специальное подразделение, которое занялось выявлением фактов телефонного мошенничества. Работать пришлось не только на месте, но и ездить в командировки — в Тюмень, Новосибирск.

Совместно с коллегами из этих регионов была задержана группа телефонных мошенников, обманывавших особо доверчивых сахалинцев.

По словам А. Исагулова, главная сложность в раскрытии подобных преступлений — в расстоянии: позвонить потерпевшему могут из любой точки России, даже из-за рубежа.

Избежать незаконного съема средств с банковской карты гражданам помогут правовая грамотность и знание того, как следует себя вести при подозрительных звонках на мобильный телефон.

— Я тоже из того возраста, когда начинали жить при ламповых телевизорах, а сейчас появились уже всякие другие вещи, но надо обучаться, — заметил начальник управления, имея в виду как раз тех наивных граждан старшего возраста, которые чаще всего и становятся жертвами телефонных мошенников.

Хороший совет, не правда ли? Так что будем учиться…

Сергей ЧЕВГУН.