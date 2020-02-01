Тарифы в Холмском порту останутся прежними для перевозчиков, которые используют паромную переправу Ванино-Холмск

Стоимость погрузо-разгрузочных работ и проезда по территории ключевого для жизнеобеспечения Сахалина транспортного узла сохранится на существующем уровне.

Ситуация в Холмском морском торговом порту (ХМТП) по-прежнему остается на особом контроле у областного правительства.

Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, а также в администрации морской гавани.

Поводом для комментариев стали материалы в СМИ о новой тарифной сетке на сайте Холмского порта.

– Тарифы на паромной линии Ванино-Холмск устанавливаются нами только после обязательного согласования с правительством Сахалинской области.

Мы понимаем всю социальную значимость этих вопросов. Обращаем внимание, что опубликованные на нашем сайте новые тарифы не относятся к действующей паромной линии, а предназначены для других морских перевозчиков, владеющих паромами, – рассказал генеральный директор Холмского порта Николай Землянухин.

– Также хочу заметить, что обслуживанием и сопровождением автотранспорта по территории Холмского порта занимается компания «СТК», и, насколько нам известно, в феврале она не планирует повышения тарифов.

Напомним, ранее областное правительство договорилось с руководством Холмского порта о сохранении прошлогодних тарифов на проезд автомобилей по территории транспортного объекта.

Кроме того, для удобства пассажиров в порту начал курсировать специальный автобус, который доставляет их от проходной до причала и обратно, сообщает пресс-служба регионального правительства.