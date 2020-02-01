В Сахалинской области возобновил работу рыбохозяйственный совет

На первом за последнее время заседании совещательного органа собрались представители научного сообщества, рыбодобывающих предприятий, органов исполнительной власти и общественности.

Они обсудили итоги и перспективы развития отрасли.

За 2019 год рыбопромышленный комплекс принес в областной бюджет около 6,2 миллиарда рублей – это в 1,7 раза больше, чем в 2018-ом. Было добыто 655 тысяч тонн водных биоресурсов, произведено 400 тысяч тонн продукции.

Сегодня, рассказал руководитель профильного агентства Иван Радченко, областные власти создают условия для реализации ряда инвестиционных проектов.

В сентябре прошлого года на Шикотане запустили крупный рыбопромышленный комплекс, где возможно перерабатывать до 1 тысячи тонн рыбы в сутки.

На острове в рамках территории опережающего развития «Курилы» создается комплексное производство по глубокой переработке биоресурсов.

Также строятся мощности по переработке на северных Курилах и в Томаринском районе. А на Кунашире вскоре появится завод по производству рыбной муки.

Для возобновления биоресурсов в Сахалинской области работает обширная сеть из 56 рыбоводных предприятий. Их ежегодный вклад в общий вылов составляет десятки тысяч тонн биоресурсов.

Только в 2019 году было заложено на инкубацию более 1 миллиарда икринок дальневосточных лососей – на 418 тысяч больше, чем в 2018-ом.

Правительство Сахалинской области оказывает островным предприятиям рыбной отрасли финансовую поддержку.

В прошлом году на эти цели направили свыше 260 миллионов рублей. Возобновилась помощь предпринимателям, занимающимся аквакультурой.

В 2020 году в областном бюджете предусмотрели 25 миллионов рублей на компенсацию затрат по приобретению кормов и посадочного материала.

– В государственной политике в сфере рыболовства сейчас происходят значительные изменения. Чтобы эти перемены давали положительный эффект для отрасли, их необходимо обсуждать с рыбопромышленниками.

Это одна из важнейших задач рыбохозяйственного совета, будем ей следовать, – отметил Иван Радченко.

На совещании благодарственными письмами наградили ряд островных предприятий отрасли. «Южно-Курильский рыбокомбинат», ООО «Алаид», ООО «Гранис», ООО «Экарма-Сахалин», ООО «Паллада» отметили за обеспечение сахалинцев и курильчан качественной рыбой по доступным ценам, сообщает пресс-служба регионального правительства.