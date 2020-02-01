Южно-Сахалинск расчищают от снега

7

Циклон покинул областной центр. В течение всей ночи на улицах  работала снегоуборочная техника —  погрузчики, самосвалы, грейдеры-  более 320 единиц.

В департаменте городского хозяйства отметили, что сейчас работа по уборке последствий циклона продолжается.  

Информацию о некачественной расчистке улиц Южно-Сахалинска можно сообщать в диспетчерскую департамента городского хозяйства по номеру: 300-475.

Обращаться можно также в единую диспетчерскую службу: 112, сообщает пресс-служба администрации города Южно-Сахалинска.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА