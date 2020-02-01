Жителям 22 многоквартирных домов в Чехове сделают перерасчет и снизят плату за услуги ЖКХ

Сельчане перейдут на ранее действующие тарифы с февраля. Такое решение принято по результатам проверки, которую провели по поручению губернатора Валерия Лимаренко.

Выяснилось, что в некоторых многоквартирных домах необоснованно подняли плату за ремонт и содержание имущества.

Об этой проблеме жители Чехова сообщили главе региона на состоявшейся с ним встрече в декабре прошлого года.

Люди рассказали, что им приходят квитанции с тарифом, завышенным почти наполовину. Решение об этом не принималось собственниками на собрании.

Проведенная проверка показала, что тарифы были увеличены управляющей компанией еще в сентябре прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Это решение было отменено. Жителям 22 многоквартирных домов Чехова произведут перерасчет за коммунальные услуги с сентября 2019 года. Тем людям, кто платил по завышенному тарифу, будет оформлен взаимозачет.

С тех, кто платил по прежнему тарифу, снимут долговую нагрузку, – рассказал заместитель руководителя-начальник правового управления региональной государственной жилищной инспекции Роман Гребе.

Материалы проверки, добавил Роман Гребе, направили в прокуратуру Холмского района для принятия мер.