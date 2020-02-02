«Горная Ривьера» – угроза «легким» города

Экологи, ученые, депутаты, общественники, неравнодушные жители областного центра встали на защиту леса

1 февраля в Южно-Сахалинске активисты провели круглый стол по вопросу планирующейся застройки склонов горы Большевик.

Речь в основном шла о проекте «Горная Ривьера», в рамках которого на площади 83 га должно развернуться огромное строительство. Вырубок такого масштаба на Сахалине еще не было.

Активность горожан превзошла все ожидания. В зале, рассчитанном на 170 человек, не хватило мест даже для «стояния».

В фойе выстроилась очередь из желающих зафиксировать свои подписи под соответствующей петицией. Здесь же шла прямая трансляция с собрания.

Разговор получился незаформализованным, горячим, многоголосым.

Предваряя его, организаторы встречи за круглым столом депутат городской думы Иван Бутаков и руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын, экономя время для других выступлений, коротко обозначили проблему.

Компания «Горная Ривьера» предлагает возвести на 83 га около 300 таунхаусов и около 100 коттеджей. И это на юго-западном склоне горы Большевик, где сосредоточены «зеленые легкие» города.

Со слов выступающих, ситуация усугубляется тем, что, согласно ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», региональная, городская власти, попросту говоря, лишены права влияния на деятельность ТОРов, а граждане – права голоса. Решение всех вопросов – за АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

Чем обернется вырубка леса на столь обширной территории? Об этом рассказали ученые, сопровождая свои выступления слайдами.

По мнению специалиста в области опасных природных процессов, кандидата геолого-минералогических наук Юрия Генсиоровского, городу угрожают селевые потоки, оползни, лавины.

Опасен и неучтенный объем воды, который будет вынесен с предполагаемой территории застройки.

Южно-Сахалинск находится в низине, уже сейчас ливневки не справляются при обилии осадков с водами, при дополнительной же нагрузке нижняя часть города будет затапливаться регулярно.

С ним солидарен кандидат геолого-минералогических наук Николай Казаков.

При строительстве нового поселка «на высоте» увеличатся поверхностные стоки, на поверхность будут выходить и подземные воды, общий объем увеличится в 2 – 2, 5 раза. Обострится проблема с питьевой водой.

Своим мнением поделился Владимир Ерохин, много лет проработавший в сфере городского коммунального хозяйства. Когда есть лес, подлесок, мох, они впитывают в себя много влаги, играя защитную роль.

«Облысеют» сопки – иной будет картина, на городские улицы хлынут потоки грязи. Кроме того, надо учитывать изношенность и несовершенство наших инженерных сетей, не рассчитанных на такой объем работы.

Сотрудник ботанического сада Виктор Шейко и вовсе назвал проект «Горная Ривьера» самым агрессивно-демонстративным, под элитную застройку уйдет огромная территория, это будет возвышающийся «город над городом» – нашим обыденным, покрытым смогом.

Депутат городской думы Светлана Швец переживала и за свой округ, и, как юрист, констатировала: сегодня ни администрация города, ни депутаты не обладают полномочиями, позволяющими не допустить строительства у горы Большевик, даже если это противоречит интересам жителей.

Правда, радует, что представители управляющей компании ТОРа публично заявили о готовности выслушать мнение общественности по вопросу освоения территории. Надо использовать такой шанс.

Выступали и ее коллеги. Галина Подойникова ТОРы назвала «территориями особого разграбления».

Предложила обратиться к «старшим товарищам» – депутатам облдумы: надо, использовав право законодательной инициативы, срочно вносить изменения в федеральный закон о ТОРах, прописав в нем права местного населения.

Молодой депутат Роман Веденеев заметил, что все проекты обязательно должны проходить экспертную оценку как ученого сообщества, так и общественности.



Работал в зале и свободный микрофон. Звучали различные предложения. Например, обратиться в Конституционный суд, поскольку закон о ТОРах противоречит Основному закону страны.

Позицию Сахалинского областного отделения Русского географического общества озвучил Виктор Шейко.

Проект застройки этого участка (названный «гостиничный комплекс») был представлен 19 декабря 2019 года на заседании городского консультативного совета по инвестиционно-строительной деятельности в администрации Южно-Сахалинска, где все присутствующие специалисты подвергли его жесткой критике.

Данные земли непосредственно примыкают к жилым районам города с дефицитом зеленых насаждений и перекрывают экологические тропы, лыжные маршруты, родники и более половины территории памятника природы «Роща маньчжурского ореха».

83 га леса

предполагается вырубить

по проекту и построить

около 300 таунхаусов

и около 100 коттеджей

Этот участок здорового, устойчивого леса используется жителями и гостями города для отдыха, оздоровления, туризма, общения с природой.

Его застройка элитным жильем с неизбежной вырубкой леса повысит риски опасных геологических процессов, усилит загрязнение воздуха в городе, усугубит проблему подтопления нижележащих жилых районов.

С учетом этого Сахалинское отделение Русского географического общества считает проект по жилой застройке «Горная Ривьера» нецелесообразным, а в качестве разумной инициативы предлагает создать на данном участке экологический парк («Парк Мира и Согласия») и максимально использовать его для развития туризма и здорового образа жизни большинства горожан, а не только горнолыжников и сноубордистов.

Участники круглого стола приняли коллективное обращение к представителям разных уровней власти об отказе от проекта застройки «Горная Ривьера» в рамках ТОР «Горный воздух» и о создании на этом месте экопарка Мира и Согласия.

Своими впечатлениями с «Советским Сахалином» поделился Дмитрий Лисицын.

– Мы очень рады, что так много неравнодушных людей участвовало в обсуждении этой важной темы, – сказал он. – Сожалеем, что зал не смог вместить всех желающих.

По моим оценкам, пришло около 400 человек. Считаю, что ситуация была проанализирована более чем убедительно.

И она однозначна, разумных аргументов за реализацию проекта «Горная Ривьера» просто нет.

Есть ли надежда, что это движение получит дальнейшее развитие? Есть! Ее вселяют именно люди.

Если действовать активно, в правильном направлении, вместе с депутатами, которые выполняют свои прямые функции народного представительства, все в наших руках!

Первого февраля на сайте правительства области со ссылкой на исполняющего обязанности министра архитектуры и градостроительства Семена Вялкина сообщалось: документ о строительстве в нижней части юго-западного склона горы Большевик сырой и всерьез рассматриваться региональной властью не может.

Говорить о том, что проект «Горная Ривьера» готов, категорически нельзя. Губернатор области уделяет огромное значение вопросам экологии, особенно чистоте воздуха и воды, а представленный в этом виде проект явно губит «легкие» города.

Его реализация невозможна без различных экспертиз и заключения архитектурно-градостроительного совета области.

Лариса Пустовалова.