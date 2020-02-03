Валерий Лимаренко выступил против строительства «Горной Ривьеры»

Губернатор Сахалинской области заявил, что не поддерживает масштабный проект гостиничной и жилой застройки на юго-западном склоне горы Большевик, сообщает пресс-служба регионального правительства .

– В последние дни в мои соцсети поступило множество обращений по этому поводу. И мы хотели бы поставить однозначную точку: никто не будет застраивать территорию.

Во-первых, юридически эта земля не предназначена для жилой застройки. Во-вторых, это зона рекреации для жителей и гостей острова.

Правительство области, администрация Южно-Сахалинска и сахалинцы не поддерживают проект. Сегодня в адрес Корпорации развития Дальнего Востока было направлено соответствующее уведомление, – прокомментировал Валерий Лимаренко.

Напомним, что строительство «Горной Ривьеры» подразумевает вырубку более 80 гектаров леса на склоне горы Большевик и появление на этом месте малоэтажной жилой застройки.

Сахалинские власти отмечают, что любое строительство невозможно без проведения экспертиз и заключения областного архитектурно-градостроительного совета.

Сегодня на рабочем совещании в региональном правительстве эксперты подтвердили, что проект не может быть реализован.

Массовая вырубка леса повлечет за собой неблагоприятные последствия: сход селей, затопление южной части города и загрязнение воздуха.

Кроме того, в случае исчезновения леса Южно-Сахалинск лишится своих главных преимуществ – близости природы к городу, а вслед за этим и туристической привлекательности.