Бюджет области в 2020 году получит от СРП по «Сахалину-2» около 37 млрд рублей

Бюджет Сахалинской области в 2020 г. получит около 37 млрд руб. от реализации СРП по проекту «Сахалин-2», оператором которого является компания Sakhalin Energy.

Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, слова которого приводятся в корпоративном журнале «Сахалин Энерджи».

«В рамках реализации соглашения о разделе продукции (СРП) по проекту «Сахалин-2» в 2017 г. в бюджет области поступило 50 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов, в 2018 г. – 37 млрд руб., в 2019 г. – 43 млрд руб., в 2020 г. ожидается порядка 37 млрд руб.», – сказал Лимаренко.

Губернатор отметил, что в настоящее время в рамках СРП по проекту «Сахалин-2» в бюджет области зачисляются: налог на прибыль по нормативу 25 проц., платежи роялти по нефти – 5 проц., доходы в виде доли прибыльной продукции государства – 50 проц.

При этом до 2017 г. норматив зачисления в бюджет области по налогу на прибыль составлял 80 проц.

Федеральным законодательством в 2017 г. норматив для Сахалинской области снижен до 75 проц., а в период с 2018 г. по 2024 г. – с 75 проц. до 25 проц.

«Для Сахалинской области потери по налогу в связи с перераспределением в доход федерального бюджета 50 проц. норматива в 2018 г. составили 34,2 млрд руб., в 2019 г. – 54,1 млрд руб.», – добавил Лимаренко.

В результате проведенной с федеральными органами власти работы принято решение о возврате из федерального бюджета части изъятого с 2018 г. налога в бюджет Сахалинской области в виде иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Сахалинской области.

Размер трансферта из бюджета РФ в 2018 г. составляет 15,5 млрд руб., в 2019 г. – 14,7 млрд руб., в 2020 г. – 4,8 млрд руб.

(ТАСС).