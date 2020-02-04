Издательство использовало японские названия в книге о Курилах

Росреестр направил предупреждение издательству книги «Сахалин и Курилы.

Современный путеводитель» за использование японских географических названий Малой Курильской гряды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Росреестр выявил нарушения требований федерального закона № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» в части употребления неустановленных наименований географических объектов в издании «Сахалин и Курилы.

Современный путеводитель». В путеводителе приводятся неустановленные наименования географических объектов «Хабомаи» и «О-ва гряды Хабомаи» (в Государственном каталоге географических названий – Малая Курильская гряда)», – говорится в сообщении.

Издателем книги «Сахалин и Курилы. Современный путеводитель» является PressPass, следует из информации на официальном сайте компании.

«Проводятся мероприятия по возбуждению дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях», – добавляется в релизе.

В Росреестре напомнили, что не допускается замена или искажение наименований географических объектов, так как по закону они являются составной частью исторического и культурного наследия народов России.

ТАСС сообщал, что минэкономразвития разработало законопроект, который предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях и установить штрафы от 5 тыс. до 20 тыс. рублей за умышленные ошибки в картах России.

В пресс-службе Росреестра добавили, что должностные лица ежегодно выявляют случаи таких нарушений, а на рассмотрение в ведомство регулярно поступают обращения и жалобы людей об ошибках в картах России.

Ранее бывший руководитель Росреестра, заместитель министра экономического развития Виктория Абрамченко, которая позже стала вице-премьером, сообщала в интервью «Российской газете», что чаще всего ошибки в определении границ России допускаются в зарубежных картах.

Так, некорректно отображают Калининград, Курильские острова и Крым.

(ТАСС).