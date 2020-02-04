Навага на льду. После рыболовов у лунок остаются брошенными тонны ценного продукта

Об особенностях любительской рыбалки на Сахалине в феврале рассказывает постоянный консультант нашей газеты Виталий НИКИТИН, кандидат биологических наук.

– Виталий Дмитриевич, пока на юго-восточном побережье Сахалина остается ненадежной ледовая обстановка в море и не началась главная и самая массовая любительская рыбалка, объектом которой является зубастая корюшка, предлагаю поговорить о… наваге.

– Вы хотите продолжить разговор, начатый нами в прошлом – январском обзоре?

– Можно и так сказать.

– Тогда мы говорили не только о наваге, но и о зубатке. Проблема очень серьезная: в реки залива Мордвинова почти перестали заходить нерестовые особи этих рыб.

Хотя во время учетных съемок здесь всегда отмечается немалое количество молоди и наваги, и зубастой корюшки, что мы также наблюдаем и во время зимней рыбалки.

Но чтобы она пришла в следующем году на нерест, надо обязательно выпускать мелкую рыбу в лунку, обратно в море.

Однако многие рыбаки, если не большинство, этого, увы, не делают: наважью мелочь оставляют на льду, а корюшковую забирают домой, хотя правилами рыболовства это запрещено.

– Мой сосед Михалыч, рыболов-любитель с большим стажем, на запрет реагирует так: если нельзя, то нам должны точно сказать, какую рыбу считать мелкой.

– Ваш сосед абсолютно прав. В правилах рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна указаны минимальные промысловые размеры рыб, для наваги это 19 сантиметров, для азиатской зубастой корюшки – 16.

Не обязательно носить с собой линейку, я думаю, достаточно отметить эти размеры на удилище и пользоваться ими во время рыбалки: если меньше – выпускаем.

– Чтобы она тут же клюнула еще раз?

– Пойманная на крючок навага испытывает болевые ощущения, находится в шоке и повторно уже не клюнет.

Это доказано приморчанами с помощью подводной видеосъемки.

Единственное, отпущенная рыба иногда не успевает уплыть и может быть подсечена.

Во избежание этого достаточно пробурить неподалеку лишнюю лунку и выпускать ненужную навагу в нее. Кто будет так делать – честь им и хвала.



– А еще у меня иногда складывается впечатление, что некоторые рыболовы вообще пренебрегают навагой, особенно весной. Бывает же, что кому-то какая-то рыба не нравится?

– Я бы не говорил – пренебрегают. Просто наелись уже. Всякая рыба имеет свойство приедаться. К примеру, в мае мы будем с огромным удовольствием есть идущую на нерест красноперку, но только недели две.

Ни одну рыбу на Сахалине не едят круглый год. Рыбные диетологи, которые сюда приезжают, с изумлением отмечают, что у нас в течение года можно употреблять в пищу до 12 видов рыб.

Что касается затронутой нами наважьей проблемы, то она является далеко не частной, которой можно действительно пренебречь.

Представьте только ее масштаб: в прошлом году сотрудники лаборатории пресноводных и прибрежных рыб СахНИРО, отслеживающие любительскую рыбалку, на ледовом припае от Стародубского до Советского в течение февраля и марта обнаружили, по грубым подсчетам, около… 50 тонн (!) брошенной наваги.

Только в Долинском районе, на одном участке побережья! Я тогда подумал: а ведь эту рыбу – вкусную и свежую – можно было бы собрать и отправить в детские учреждения, дома инвалидов и престарелых, больницы, то есть накормить тех, кто сам не способен себя обеспечить.

– И кто это, по-вашему, должен организовать?

– Органы соцзащиты могли бы проявить инициативу. Обратиться к нашему волонтерскому движению, которое отличается во многих полезных делах.

К депутатам, поскольку речь идет о нуждах их избирателей. Да и сами рыболовы-любители, на мой взгляд, не должны оставаться в стороне.

Пусть хотя бы предложат, как решить ими же созданную проблему.

Не нами сказано: кто хочет что-то сделать – ищет способ, а кто не хочет – находит причину.

Подчеркну еще раз: если на льду пропадают тонны ценной рыбы, то это значит, что ситуация доведена до абсурда. Неужели будем с этим мириться?..

– Теперь непосредственно о рыбалке в феврале. Говорят, в заливе Мордвинова лед появился уже от села Охотского до мыса Свободного, но выходить на припай рыбаки еще опасаются.

– Такой, с позволения сказать, припай очень опасен. Это лед, который нагнало в залив, перемешало со снегом, сверху он подмерз, но между собой не скреплен. Если погонит волну, вы даже убежать не успеете. Никакая рыбалка не стоит подобного риска!

Это еще раз подтвердили январские ЧП в заливе Мордвинова, когда на отделившихся льдинах оказались сотни рыболовов-любителей, что потребовало дорогостоящих спасательных операций.

Как подготовиться к «встрече» с зубастой корюшкой, мы подробно рассказали в нашем прошлом обзоре. При установке надежного припая долгожданная рыбалка начнется и проверит рыбацкую квалификацию (и удачливость!) каждого из нас.

– Какую еще рыбу, кроме зубатки и наваги, можно половить в этом месяце?

– В озерах Изменчивое, Буссе, Тунайча, Лебяжье, а также на устьевых участках рек продолжится лов малоротой корюшки.

На Тунайче любителей ждут селедка и звездчатая камбала. В устьях таких рек, как Подорожка и Комиссаровка, – кунджа, особенно в теплые дни. С поступлением талой воды рыба становится активнее.

– А что у нас с пресноводными видами?

– Для них еще какое-то время продолжится глухозимье. На северо-запад острова, где зимуют хариус и ленок, рыболовам не проехать, туда только вертолетом забрасываться.

В бассейнах рек Тымь и Поронай пойдет на затухание клев налима.

Зато в конце февраля начнет просыпаться хищная щука. В водоемах южнее можно поискать в ямах проходного гольца и ручьевую мальму.

Георгий ЮРГИН.



Кулинарный рецепт от Виталия Никитина

Строганина из наваги

Строганина – существенный элемент образа жизни северных народностей, а также вошла в привычку немалого числа обычных сахалинцев, живущих не обязательно на севере.

Она позволяет быстро утолить голод и на сильном морозе поддерживать активную жизнедеятельность организма.

Для строганины на острове подходят четыре вида рыб – хариус, сиг, ленок и самый массовый – навага. Из нее, как наиболее доступной рыбы, и приготовим это «блюдо».

Свежевыловленную навагу необходимо сразу почистить, чтобы возможные в брюшной полости паразиты (низокиды) не успели проникнуть в мясо.

Затем рыбу перемораживаем при температуре свыше минус 20 градусов. При сильных морозах это можно сделать на открытом воздухе (во дворе, на балконе), но на юге Сахалина они довольно редки.

Поэтому я использую морозилку своего домашнего холодильника.

Морозим неделю, достаем, снимаем шкуру, режем на полоски («строгаем») и … приятного аппетита!

Перед употреблением макаем в соль и перец. Некоторые используют для этого соевый соус и даже вымачивают замороженную навагу в нем, но это, честно говоря, уже не строганина, а просто маринованная рыба.