«Чаще всего мы ходили к маяку на мысе Жонкиер»

Выставка работ творческого конкурса «Сахалин о Чехове»

В областном художественном музее открылась выставка работ III областного творческого конкурса «Сахалин о Чехове». Она посвящается 160-летию со дня рождения А. Чехова и 130-летию поездки писателя на Сахалин.

Поездка на каторжный остров оказала большое влияние на творчество писателя, а его книга «Остров Сахалин», вышедшая в свет в 1895 году, стала брендом нашего региона.

Художники, принявшие участие в конкурсе, демонстрируют преданность литературным источникам ХIХ в.

Художественная интерпретация под реалии современности делает персонажей, написанных 125 лет назад, актуальными. Симбиоз литературы и изобразительного искусства способствует раскрытию смысла произведения.

Творчество А. Чехова нашло отклик в графической серии работ члена Санкт-Петербургского отделения Союза художников России Сергея Новоселова.

Он представил три иллюстрации к пьесе «Иванов», написанной в 1887 году для театра Ф. А. Корша. Посредством тональной контрастности, линии, пятна художнику удалось передать всю драматичность выбранных им сцен.

Другие графические листы – к пьесе «Три сестры» – отражают главные темы и мотивы произведения, ее героев. Натурно проиллюстрированы сцены из пьес «Чайка», «Вишневый сад», «Дядя Ваня».

Сахалинский художник Наталья Кирюхина в иллюстрациях к чеховским рассказам демонстрирует четкую проработку композиционных элементов, характерных для жизни героев того времени. Такова, к примеру, работа «Хамелеон».

Наталья Кирюхина затронула тему арестантов-палачей. В серии «Портреты каторжан» она запечатлела образы реальных людей, осужденных и сосланных на каторгу за содеянные преступления. В силу обстоятельств они в ссылке стали палачами.

Художник из Комсомольска-на-Амуре Татьяна Лысанова (Сухарева) отразила момент наказания арестанта, приговоренного судом к 90 ударам плетью (работа «Сорок два! Сорок три! До девяноста далеко…». Сюжет верен литературному источнику.

Сахалинский художник Дё Сон Ен сделал то, о чем мечтал А. Чехов: проиллюстрировал, хоть и частично, книгу «Остров Сахалин».

Так, писатель упоминал о прогулках по Александровску и его окрестностям: «Чаще всего мы ходили к маяку, который стоит высоко над долиной, на мысе Жонкиер». Этот момент отразил Дё Сон Ен.

Композиция «Берег у маяка Жонкиер» – яркий образец сахалинского изобразительного искусства, подчеркивающий особое свойство островной природы.

Вторая работа Дё Сон Ена – «Южный ветер. Три сестры» – изображает исторический александровский пейзаж, который наблюдал в свое время А. Чехов.

Третья работа – живописное полотно «Чеховский сад в Ялте.

Последняя осень» – занимает центральное место в экспозиции. Антон Павлович с супругой Ольгой Леонардовной изображен на склоне Крымских гор среди пышной растительности.

Сахалинский художник Юрий Метельский представил на выставку-конкурс два графических листа – «Писательский зуд неизлечим» (из писем А. Чехова) и «Краткость – сестра таланта» (цитата А. Чехова) в свойственной ему плакатной манере исполнения.

Художник Сергей Симаков в двенадцати пейзажах попытался соединить непохожие, но одновременно схожие Сахалин и Крым.

Разумеется, есть на выставке и портреты писателя. Авторский индивидуальный взгляд можно увидеть в работах «Думы» Оксаны Барониной и «Чехов» Владимира Бейбулатова.

По фотографиям ХIХ в. выполнены акварели Ольги Нигулимовой, где запечатлены пост Корсаковский и вид на пост Дуэ.

Выставка показывает, что личность и творчество Антона Павловича Чехова продолжают быть актуальными.

Новое прочтение его произведений способствует появлению различных интерпретаций, отражению литературного текста в изобразительном искусстве.

Выставка работает до 1 марта.

Людмила БЕРКОВИЧ.