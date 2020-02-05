Дорогая редакция! О чем писали в газету «Советский Сахалин» в 30 – 90-е годы прошлого века

«Советский Сахалин» продолжает публиковать материалы, посвященные предстоящему юбилею – 95-летию со дня выхода первого номера газеты.

Практически ежедневно в редакцию приходят письма читателей.

Сейчас, правда, традиционной почтой пользуются реже. Многие предпочитают звонить по телефону или обращаются по электронке. В отдельных случаях так и редакции удобнее.

Но раньше в любом случае писали больше. Бывало, «Советский Сахалин» получал несколько тысяч писем в год.

Что-то публиковалось, часть писем пересылалась для принятия мер в различные инстанции, а некоторые послания по разным причинам оседали в архивах.

Мы решили порыться в этих архивах — личных, редакционных и государственных. Нашлось много интересного, на что любопытно взглянуть с высоты 2020 года.

Мы не ставили задачу с помощью подборки читательских писем создать какую-то цельную картину сахалинской жизни за почти 95 лет.

Вряд ли такое возможно. Это, скорее, отдельные краски, мазки, рассказывающие о наших прадедах, дедах, о нас самих, только моложе…

Стыд и позор так делать

Уважаемый редактор газеты «Сов. Сахалин», прошу поместить мою заметку «Партиец критикует грузчика».

4 июля с. г. на пристани при погрузке пустых бочек на автомобиль молодой грузчик Дубенко по ошибке или, вернее, по незнанию, что внутри бочки что-то имеется, что и с каждым спецом, получающим 400 руб. в месяц, может случиться, коснулся наполненной бочки.

Младший экспедитор отдела снабжения АОО предупредил, чтобы брал пустую. Тут же рядом стоял старший экспедитор отдела снабжения АОО тов. Новосельский.

С иронической ужимкой и насмешкой, с материнским словечком обратился он к Дубенко: «…, ты, рабочий, взялся управлять страной, а ничего не понимаешь. Хозяин — хозяйничай!».

Страшно в толпе удивились тому, как выразился начальник. Но одновременно некоторые граждане были довольны такой насмешкой над мозолистым горбом грузчика, рассмеялись.

Удивительно, почему партиец, именующий себя старым партийцем с 1905 года, так скритиковал рабочего в присутствии толпы людей.

Почему он не задумался, кого он этим критикует? И это неоднократно на подобный мотив изо рта у т. Новосельского вылетает. Пора образумиться т. Новосельскому, своего родного государства не критиковать. Стыд и позор так делать.

Присутствующий, 8 августа 1930 года.

P. S. Письмо в газете не публиковалось, было направлено в окружком партии.

Как Каширский втер очки колхозу

Бригада № 3 Каширского (колхоз «Труддисциплина») имеет плохие показатели по вылову рыбы.

Это позорное отставание объясняется плохим руководством бригадира Каширского, который ведет явно разлагательскую работу среди бригады.

Горбушечные невода во всех бригадах поднимаются по шесть раз в сутки. Эта бригада также должна была поднимать свой невод по шесть раз.

Вместо этого бригада Каширского поднимала невод только два-три раза в сутки, а сам бригадир занимался очковтирательством, донося в правление, что «невод поднимался шесть раз».

Такое же положение было и с круглосуточным дежурством, которого бригада не проводила, давая правлению колхоза ложные сведения.

Более того, по указанию бригадира Каширского большую часть горбуши вместо сдачи на промысел распродавали по рукам, а выручку распределяли среди ловцов.

Правление колхоза зевало, смотря на Каширского, и только потом сняло его с работы. Но этого мало!

Нужно поставить вопрос о пребывании Каширского в рядах колхоза как дезорганизатора, разлагающего колхозную бригаду.

ПИЛЬВЕНСКИЙ, 22 июля 1932 года.

Четыре койки на семерых

В общем семейном бараке живут комсомольцы-холостяки, которым приходится из-за семейных сидеть вечерами и очень тихо разговаривать.

Потому что те ложатся спать в 8 часов вечера, а мы иногда приходим домой в 11 или 12 часов. И мы обсуждаем свои вопросы. А ведь нас живет в одной комнате (и к тому же очень маленькой) шесть комсомольцев и один коммунист.

Спим на четырех койках, потому что больше негде ставить. Вот из-за этого получается и смех, и грех, потому что если Вальчук и Студенков первыми лягут на койку, то Стриганов или Викульшин волнуются оттого, что им приходится спать на краешке, а ночью падать.

Однажды ночью поднялся шум из-за того, что Студенков упал с койки.

В это время семейные проснулись и начали нас ругать. Назавтра написали заявление, что мы ночью просыпаемся и начинаем смеяться и мешаем спокойно спать другим.

Мы все живые. Мы все живем с 1930 года на Сахалине и в таких условиях находимся. А ведь мы молодежь и к тому же в большинстве районные работники и активисты.

И когда уходим по району, на наши койки приходят другие, которые тоже приходят к нам из района. Наши соседи возмущаются тем, что у нас постоялый двор.

Бывает, что приходят девчата к нам, и тут идут разные толки о том, что мы сборища устраиваем вечерами.

Но ведь мы, молодежь, добиваемся веселья для себя, а его не устроить никак, потому что наш клуб отдали под общежитие, струнные инструменты из клуба все пошли на кавасаки и потерялись…

Утром и в обед нам часто приходится оставаться голодными, потому что столовая открыта с 6 до 8 часов утра, а мы ходим на работу в 9 часов, и в обед столовая открыта с 11 до 12.

А мы работаем до часу, так как не все служащие. На ужин мы успеваем, стоим в очереди и ожидаем.

Коваленко, Тюренок, Стриганов, Студенков, 27 апреля 1935 года.

Испанская грусть

Рабочие и служащие участка «Первая речка» при обсуждении последних событий в Испании, желая успеха, твердости, еще большего геройства в борьбе наших братьев в Испании против фашизма, одновременно внесли в помощь детям и женам рабочих Испании 1115 рублей.

Всего внесло 60 человек. Бочаров – 75 рублей, Бажутов — 50, Пугачев — 50, Ефремов — 50, Баловачев — 50, Шиломов — 50, Капров — 40, Воронцов и Власов — по 30 рублей. Остальные — по 25, 20 и 10 рублей каждый.

А по окончании сбора ко мне на квартиру пришла Капрова Маруся и просит передать от нее лично 25 рублей для детей рабочих Испании. Вся собранная сумма переведена в сберкассу Широкой Пади для вручения по принадлежности.

Председатель рабочего комитета А. ЕФРЕМОВ,

Участок «Первая речка», 18 октября 1936 года.

Как я опоздал на самолет

Дорогие товарищи!

О недостатках в работе городского автотранспорта «Советский Сахалин» писал не раз. Мне довелось плохую работу таксомоторного парка испытать на себе.

Я должен был с группой туристов вылететь во Владивосток. По телефону 51-45 я попросил диспетчера о том, чтобы такси пришло к 7 часам утра следующего дня, так как самолет уходит в 7 часов 45 минут (билет у меня уже был).

— Хорошо, — ответила мне диспетчер.

Утром я вышел к подъезду и стал ожидать такси. Машины не было. В 7 часов 10 минут я позвонил по телефону-автомату. Диспетчер ответила:

— Ждите машину № 91 – 38.

Прошло еще 15 минут, я второй раз позвонил и услышал:

— Иван, у тебя есть заказ Пономаренко? Как нет?..

После этого к телефону подошел водитель, который сказал, что сейчас выезжает. И приехал ровно в 7 часов 45 минут, то есть в момент вылета. На самолет я, конечно, опоздал.

Д. ПОНОМАРЕНКО, г. Южно-Сахалинск, 13 апреля 1961 года.

P. S. Факты, изложенные в письме т. Пономаренко, подтвердились. Дежурный диспетчер И. Киселева предупреждена, ее поступок обсужден на совещании диспетчеров, сообщил редакции управляющий облавтотрестом А. Доценко.

Хождения в ателье

Во вторник на работе у меня «особое» настроение. В этот день в Сокол из Долинска приезжает телевизионный мастер. Чтобы было понятнее, расскажу всю историю по порядку.

Свой телевизор «Рекорд-716» я сдал в ремонт в долинское телеателье 16 марта прошлого года.

«Через две недели будет готов», — пообещали мастера. Но наступил 1985 год, а положение не изменилось, телевизор стоял в ателье.

Причина? Нет кинескопов. Когда же они будут?

На этот вопрос мне не смогли ответить ни работники ателье, ни даже главный инженер объединения «Сахалинтелерадиобыттехника» тов. Федоренко, куда я обратился за помощью.

2 февраля 1985 года пришлось написать письмо в редакцию. В своем ответе директор объединения тов. Мелехов, которому письмо было направлено для принятия мер по поводу всей этой волокиты, сообщил редакции, что 19 февраля телевизор отремонтирован.

Да, 2 марта я забрал телевизор из ателье, но 3 марта он уже не показывал. 6 марта отвез его в ателье. 22 марта забрал домой. 23 марта аппарат опять сломался.

Позвонил в ателье, пригласил мастера на дом. Но, напрасно прождав целый день, 28 марта отвез заявку в ателье. На ней сделали пометку: «Срочно».

Как я уже говорил, мастера приезжают к нам из Долинска по вторникам. Напрасно прождал еще два вторника. Что же, опять ехать в Долинск?

По неполным подсчетам, за это время я посетил телеателье двадцать шесть раз. Не единожды приходилось отпрашиваться с работы.

Сколько сил, средств, времени потрачено напрасно. И какова же цена извинений и обещаний руководителей ателье и объединения, цена их ответов! Ведь хождения и беспокойства продолжаются.

Н. КУЗЬМИН, рабочий железнодорожной станции Сокол,

16 апреля 1985 года.

О победе демократии

Мы все очень многое пережили в эти дни. Некоторые вздохнули с облегчением — все позади. А мне не только не легче, мне просто страшно за наше будущее стало.

Казалось, радоваться должна — демократия победила! Я за демократию, но демократию истинную, подразумевающую в числе прочего твердое выполнение законов.

Однако, когда начинаешь задумываться о том, что за свободное общество мы строим, возникает много вопросов.

К примеру, почему в условиях громогласно объявленной М. Горбачевым демократии безнаказанно убивают наших сограждан?

Почему Б. Ельцин может на волне победного подъема нарушать Конституцию СССР, принимая указы по вопросам, не входящим в его компетенцию как президента РСФСР?

Почему, когда пытаются в корне изменить основополагающие принципы нашего государства, делают это от имени народа, не спрашивая его (сегодня социализм, а завтра капитализм, но государственным переворотом это не назовут)?

Это всего лишь несколько моментов из жизни нашего «демократического» государства эпохи перестройки. Я бы назвала ее эпохой беззакония, разгула лжедемократии.

Многие, думаю, со мной согласятся, но промолчат.

Н. БЕЛОУСОВА, г. Южно-Сахалинск, 30 августа 1991 года.

Докатились до… секса

Прочитала как-то в вашей газете заметку «Кому что нравится», автор которой утверждает, что ему нравятся фильмы ужасов, что он с удовольствием смотрит на голых женщин в кинокартинах и рекомендовал бы показывать подобные фильмы в школе, чтобы дети учились любви. Не стыдно такие публикации пропускать в номер?

Нам вот, пожилым женщинам, стыдно такое даже читать. Мы как-то спросили у девушек 17 лет, что, мол, такое секс.

Они рассмеялись: «Вам не понять». И добавили, что это слово даже мальчишки в 15 лет знают. Вот так свою молодежь воспитываем. Нет стыда и совести…

Ну, хорошо, нравится кому-то это забугровское иностранное кино, а нам, людям пожилым, что делать? В кино не ходим: смотреть нечего, показывают одно — западную проституцию.

Все осточертело, все надоело, даже дома по телеку показывают эту срамоту, при сыне и снохе стыдно сидеть — в спальню уходим.

Вот до чего дошло наше искусство. А мы бы хотели посмотреть кинокартины «Над Тиссой», «Любовью нужно дорожить», «Диверсия на шахте», «Волга-Волга».

Сейчас таких нет, одна шваль. И артистов нет хороших. Но куда все подевалось? Нешто мы животные, ничего святого не осталось?

Все на деньги променяли — и совесть, и честь (мы-то свою честь мужьям берегли и с этим век прожили). А потом сами же удивляемся, откуда у нас проституция и извращения разные.

Поневоле нечего девушке делать (если она еще девушка). Господи, до чего же мы докатились, до какой расхлябанности! Все поставили с ног на голову.

Прекратите это безобразие. Писали вам бабушки. Если что не так, то простите.

Н. ИВАНОВА, г. Южно-Сахалинск, 26 ноября 1991 года.

По теме:

29 января 2020 – Все для победы. Газета «Советский Сахалин» в 1943 году

15 января 2020 – «Луну – на службу промфинплану!» Сила печатного слова

25 декабря 2019 – Жили — не тужили. Байки старого метранпажа

22 декабря – Спасемся от одиночества, интересная незнакомка! Как создавалась на Сахалине служба знакомств

18 декабря 2019 – Такие были времена, такими были мы. История одного снимка

15 декабря – Друг нивхов и рыжий директор. Страницы былого

4 декабря – К штыку приравняв перо. О чем писал «Советский Сахалин» в 20 – 50-х годах прошлого века

27 ноября 2019 – Как прессу учили свободу любить. Строго секретно

19 ноября 2019 – Четверка отважных. История одной публикации

13 ноября 2019 – Как я чуть не стал журналистом «СовСаха»

30 октября 2019 – Читатель-марафонец. Занимательная арифметика

24 октября 2019 – Как хлеб, как воздух. Вся жизнь с газетой

30 сентября 2019 – Первым губернатором в постсоветской России стал председатель Сахалинского облисполкома Валентин Федоров

23 сентября 2019 – Читатели «Советского Сахалина» открыли письмо, пролежавшее в архиве 84 года

16 сентября 2019 – Какие наши годы!

16 сентября 2019 – Первый номер «Советского Сахалина»