На Сахалине и Курилах рак желудка теперь можно выявить на этапе диспансеризации

Жители Сахалинской области, входящие в группу риска, с этого года будут проходить новый вид исследования – гастропанель. Кроме онкологии обследование позволяет выявить и другие патологии желудка.

– Метод безболезненный и легко переносится пациентом. Для проведения анализа берется кровь из вены и проводится исследование на антитела к хеликобактер пилори и другие показатели – маркеры, указывающие на изменения в слизистой оболочке органа, – рассказала директор лечебного департамента регионального министерства здравоохранения Мила Тен.

Группу риска по раку желудка составляют люди старше 45 лет, заядлые курильщики, пациенты, имеющие в анамнезе изменения в составе крови, и все те, у кого в роду имелись онкозаболевания желудка.

Окончательное решение по использованию гастропанели для пациента принимает терапевт.

Направление на анализ врач дает на основе проведенного медосмотра, по итогам первого этапа диспансеризации. В Сахалинской области в 2020 году планируют провести 75 тысяч подобных исследований.

Ежегодно в Сахалинской области внедряют новые виды обследования населения. В прошлом году островитянам стала доступна скрининговая программа по раку легких.

Более трех тысяч человек уже прошли исследование методом низкодозовой томографии, из них у 120 выявлены подозрения на рак.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, масштабному мониторингу здоровья в Сахалинской области уделяют особое внимание.

Диспансеризация находится на особом контроле главы региона Валерия Лимаренко. В прошлом году профилактические медосмотры прошли 217 тысяч человек.

Для удобства людей в медучреждениях изменили режим работы – ввели единое время диспансеризации: в среду до 20.00 и в субботу до 15.00.

Егор ИВЧЕНКО.