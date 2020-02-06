Толчок за толчком

Сейсмологи в январе этого года зарегистрировали на Сахалине и Курилах 83 землетрясения магнитудой 3,0 и выше – почти на 40 процентов больше, чем за аналогичный период 2019-го.

Об этом сообщила ТАСС начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Она отметила, что сейчас сложно назвать причину увеличения количества землетрясений.

Для этого сейсмологи должны провести наблюдения в феврале и марте.

По информации Семеновой, в январе 2020 года на Сахалине было зафиксировано только четыре случая. Из них три были ощутимыми для жителей. Остальные зарегистрированы в районе Курильских островов.