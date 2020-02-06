Ваше отношение к застройке горных склонов Южно-Сахалинска? Экспресс-опрос

В областном центре активно обсуждается концепция жилой застройки юго-западной стороны горы Большевик.

Масштабное строительство задумано на 83 гектарах леса. Свое мнение на этот счет высказали и читатели нашей газеты.

Ринат Сабиров, кандидат биологических наук, ученый института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения РАН:

– Уже и так сильно вторглись в сопки! Пора остановиться. Летом водил в те места студентов. Увиденное удручает.

К чему такая гигантомания со спортивными (сезонными!) трассами, когда в отдаленном островном регионе России население менее 500 тысяч человек?

А тут еще зашла речь о масштабном строительстве «Горной Ривьеры» и вырубке 83 гектаров леса.

От имени Сахалинского отделения Российского географического общества мы адресовали губернатору коллективное письмо с просьбой не трогать этот участок, а создать там экопарк.

Возможно, громко сказано, но экопарк – это форма защиты лесного массива. Его необходимо облагородить, на свободных пространствах создать композиции, к примеру, из черемухи Маака, сахалинской вишни, тисов и других пород деревьев и кустарников. И это будет замечательное место отдыха.

Замечу, что при обильных осадках, какие выпадают на юге острова, лес – основной гарант от природных катастроф. Он предотвращает эрозию почв, сохраняет нерестовые реки, поддерживает их гидрологический и термический режимы.

Ведь интенсивные осадки и крутые короткие склоны – опасные факторы, особенно на безлесых участках. Там начинается разрушение горных пород и почв.

Кстати, признаки эрозии уже видны на горнолыжных трассах «Горного воздуха». А через несколько лет ливни смоют землю, мелкие камни, и останутся только валуны.

Красоты не будет. Мое мнение: вырубка леса на склонах гор и коттеджное строительство недопустимы.

Татьяна Москвитина, предприниматель:

– Я категорически против строительства «Горной Ривьеры». Но, честно говоря, мне не по душе идея создать на юго-западных склонах горы Большевик экопарк Мира и Согласия.

А вдруг там опять начнут разбивать аллеи, прокладывать дорожки, создавать рекреационные зоны? Считаю лучшим вариантом оставить лесной массив в естественном природном состоянии.

Конечно же, его надо привести в порядок, убрать сухостой и бурелом.

Светлана Иванова, депутат областной думы:

– То, что сегодня южносахалинцы дружно поднялись на защиту «легких» города, доказывает: вместе мы – сила и можем переломить ситуацию.

Но все же требуется законодательная инициатива депутатов по внесению корректив в Лесной и Водный кодексы и прочие федеральные законы.

В этих документах надо закрыть «лазейки», позволяющие предприимчивым людям с коммерческими целями вторгаться в зеленые зоны городов, на территории особо охраняемых природных территорий, заказников, ботанических садов. Ведь это объекты общенационального достояния.

Алексей Пегун, лесничий, 14 лет был директором южно-сахалинского городского парка им. Ю. А. Гагарина:

– Хорошо знаю этот участок с лесами 2-й и 3-й категорий, они принадлежали лесному фонду и ныне предлагаются под вырубку для коттеджной застройки.

В 1970-х это была территория паркового лесничества, где в целях противопожарной безопасности круглосуточно дежурила охрана. Там произрастают редкие краснокнижные растения, лиственные и хвойные породы деревьев: береза, козья ива, лиственница японская, пихта сахалинская, ель аянская…

Они дают нашему загазованному городу кислород. Пустить под топор зеленый массив в 83 гектара непозволительно.

Еще один аргумент против: грунт на склонах сыпучий, с пазухами, провальный, не подходит для застройки. В остальном место там хорошее, солнечное.

Если не строительным мусором, а сначала глиной, а потом землей засыпать некогда вырытый котлован, высадить быстрорастущие березу и лиственницу японскую, то получится хорошая зона отдыха.

Татьяна Барабашева, слушатель университета старшего возраста «Золотая осень» при центральной городской библиотеке им. О. П. Кузнецова:

– В минувший понедельник на занятиях университета мы обсудили поднятую в СМИ проблему о масштабном строительстве на юго-западном склоне горы Большевик.

Реакция трех десятков слушателей 60+ однозначная – ни в коем случае не допустить посягательства на «легкие» города. Это ухудшит экологическую ситуацию в областном центре, неблагоприятно скажется на здоровье людей.

Вместе с работниками библиотеки и неравнодушными жителями города мы собрали 66 подписей против строительства «Горной Ривьеры» и передали их общественной организации «Экологическая вахта Сахалина».

Галина Фесенко, заслуженный учитель Российской Федерации, заслуженный педагог Сахалинской области:

– На днях губернатор Валерий Лимаренко сказал, что ставит точку в этом вопросе и не позволит срубить ни одного дерева. Такая позиция радует, но совпадет ли она с позицией федеральной структуры, какой является ТОР «Горный воздух»?

Я лично за то, чтобы лес сохранить. У города есть пространства для развития, тем более что министерство обороны передает областному центру большие земельные площади.

В свое время у подножия горы Большевик у меня была дача. Там находилась моя семья, когда в августе 1981 года на юг острова обрушился тайфун «Филлис».

Происходило что-то страшное. Мощные потоки воды с огромной скоростью неслись со склонов горы на улицы города, превращая их в реки. Но тогда на Большевике еще было немало леса.

Если же вновь случится стихия подобной силы, то последствия для Южно-Сахалинска могут быть катастрофическими, ведь по склонам его окрестных гор словно бритва прошлась.

Подготовила Людмила Степанец.