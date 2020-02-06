Злоупотреблял полномочиями. Бывший гендиректор пошел под суд

Следственное управление УМВД России по Сахалинской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора свиноводческого комплекса в селе Таранай.

Он обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями.

Сотрудники полиции установили, что обвиняемый, находясь на посту генерального директора предприятия, с целью извлечения личной материальной выгоды зарегистрировал подконтрольное ему лицо в качестве индивидуального предпринимателя.

Затем с его помощью фигурант организовал хранение и реализацию готовой продукции комплекса.

При этом обвиняемый фактически руководил деятельностью предпринимателя, заключил с ним заведомо невыгодные договоры хранения по завышенной цене.

В результате был причинен существенный вред интересам комплекса на сумму свыше 8 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину и полностью возместил причиненный предприятию вред. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба областного управления МВД.

Егор ИВЧЕНКО.